احراز هویت بیش از ۱۲ هزار ادمین تلگرامی/ جریمه ۸۰۰ کانال متخلف

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز دوشنبه ۲۳ مرداد در حاشیه نشست خبری نخستین دوره تخصصی دانشگاهی سواد رسانهای که در فرهنگسرای رسانه و شبکههای اجتماعی برگزار شد، درباره آخرین آمار کانالهای تلگرامی ثبت شده پیرو مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای احراز هویت گردانندگان کانالهای دارای بیشتر از ۵۰۰۰ دنبالکننده، گفت: تاکنون بیش از ۱۲ هزار کانال تلگرامی در سامانه مربوطه ثبت و هویت ادمینهایشان، احراز شده است.
وی افزود: البته دنبالکنندگان (فالوئر) تمامی این کانالها، ۵۰۰۰ نفر یا بیشتر از آن نیست اما هویت بیش از ۶۰ درصد کانالها که در مجموع بیش از نیم میلیون فالوئر داشتهاند، احراز شده و به ثبت رسیدهاند.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال ادامه داد: مصوبه شورایعالی فضای مجازی برای احراز هویت گردانندگان کانالهای با بیش از ۵۰۰۰ دنبال کننده، مشمول زمان نیست و همواره بر تعداد کانالهای ثبت شده از این دست، افزوده میشود. در حال حاضر هر یک از فعالان در فضای مجازی با هر تعداد کاربرِ مرتبط با خودشان، میتوانند بیایند و کانال خودشان را به ثبت برسانند.
موسویان گفت: رصد تخلفات در فضای مجازی بدون نیاز به نامه یا مجوزی از طرف ما، توسط پلیس فتا در حال انجام است و چه آنهایی را که «شامد» دارند و چه آنهایی که «شامد» ندارند، از حیث مسائل و جرائم اخلاقی، رصد میکند و وزارت اطلاعات هم مواردی را که مشمول مسائل امنیتی است، رصد میکند.
وی با بیان اینکه ما بهصورت هفتگی گزارشهایی را در این ارتباط هم به پلیس فتا و هم به وزارت اطلاعات ارائه میکنیم، تاکید کرد: از تعداد کانالهایی که شامد دارند، بیش از ۸۰۰ کانالی که این شناسه یونیک (شامد) را داشتند، به دلیل تخلفاتی که مرتکب شده بودند، شامد آنها به حالت تعلیق درآمد.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال در عین حال از رتبهبندی کانالهای ثبت شده در سامانهای که به همین منظور توسط این مرکز راهاندازی شده است، با کمک شهروندان و از طریق بازخوردی که آنها از این کانالها به مراجع ذیربط میدهند، سخن گفت و یادآور شد: با توجه به اینکه اطلاعات ادمینهای این کانالها قابل دستهبندی است، موتور جستجوگر سامانه ساماندهی کانالها با سرعت بسیار بالایی به ما در این امر (رتبهبندی کانالها) کمک میکند.
موسویان در مورد حرف و حدیثهای پیرامون فیلترینگ تلگرام و احتمال راهاندازی یک نرمافزار جدید داخلی به جای آن هم تاکید کرد: امکان راهاندازی یک شبکه اجتماعی ایرانی در داخل کشور وجود دارد اما در مورد تلگرام، فکر میکنم تصمیمگیری در مورد فیلتر شدن آن تنها در سطح روسای هر سه قوه اصلی کشور باشد. نظر شخصی من این است که مسدودسازی به هیچ وجه، کارساز نیست اما قطعاً باید مدیریت بر آن وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: من معتقدم که همان ابتدا که تعداد کاربران تلگرام کم بود، باید گفتگو با تلگرام برقرار میشد و از آنها میخواستیم که بر اساس سیاستها و موازین ما اقدام کنند؛ البته الان هم این اتفاق در حال رخ دادن است اما من فکر میکنم این مسئله که بدون اینکه محدودیت و معذوریت خاصی برای این بستر فراهم آوریم، اهداف خودمان را هم دنبال کنیم، شدنی است. در هر صورت ما باید همواره به این مسئله فکر کنیم که اگر همین حالا هم تلگرام را بستیم، باید بدانیم که قطعاً یک نرمافزار دیگر جایگزین آن خواهد شد؛ آیا در این مرحله، برنامه پلن خاصی داریم!؟
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در استفاده شهروندان از امکانات فضای مجازی، گفت: قانونی کردن ثبت نرمافزاریهای اطلاعرسان و شبکههای اجتماعی در سامانه مربوطه و ترغیب شهروندان و فعالان فضای مجازی برای انجام این کار، میتواند راه بهتری برای مواجهه با این معضل باشد.
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