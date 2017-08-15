نوشیدن چای از ابتلا به آنفلوانزا پیشگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه واشنگتن آمریکا دریافتند یک میکروب خاص موجود در روده با تجزیه ترکیبات طبیعی موسوم به فلاونوئیدها می تواند از بروز عفونت های شدید آنفلوانزا در موش ها پیشگیری کند.

به گفته محققان، این شیوه برای جلوگیری از آسیب شدید ناشی از آنفلوانزا زمانی که فعل و انفعال قبل از عفونت با ویروس آنفلوانزا روی دهد، موثر است.

میکروب های حاضر در روده فقط وظیفه هضم غذا را بر عهده ندارند. آنها تاثیرات گسترده ای هم بر سیستم ایمنی دارند.

اشلی استید، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «سالهاست که این باور وجود دارد فلاونوئیدها دارای خواص محافظتی هستند که به تنظیم سیستم ایمنی بدن برای مبارزه با عفونت ها کمک می کنند.»

وی در ادامه می افزاید: «فلاونوئیدها در رژیم غذایی ما وجود دارند، از این رو پیام مهم مطالعه ما این است که ممکن است فلاونوئیدها با همکاری میکروب های روده از ما در مقابل آنفلوانزا و سایر عفونت های ویروسی محافظت کنند.»

فلاونوئیدها معمولا در چای سیاه و بلوبری یافت می شوند.

در مطالعات قبلی مشخص شده بود که میکروبیوم روده در محافظت در مقابل عفونت های شدید آنفلوانزا نقش مهمی دارد، از اینرو در این مطالعه، محققان با هدف شناسایی میکروب های روده دارای چنین نقش حفاظتی به مطالعه پرداختند.

به گفته محققان، تنها داشتن رژیم غذایی غنی از فلاونوئیدها مهم نیست، بلکه نتایج ما نشان می دهد که فرد باید دارای میکروب های مناسبی در روده باشد تا از این فلاونوئیدها برای کنترل سیستم ایمنی استفاده کند.

محققان توانستند حداقل یک نوع باکتری را شناسایی کنند که از این ترکیبات رژیمی برای تقویت اینترفرون، مولکول سیگنال دهنده ای که به واکنش ایمنی کمک می کند، استفاده می نماید.