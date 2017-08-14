ایتالیا از بازگشت سفیر خود به مصر خبر داد/ استقبال قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ایتالیا روز دوشنبه اعلام کرد که سفیر خود را پس از گذشت بیش از یکسال از تیرگی روابط بین قاهره و رم که در پی کشته شدن «جولیو رگینی» تبعه ایتالیایی در قاهره روی داد به مصر باز می گرداند.

در همین راستا خبرگزاری ایتالیا به نقل از «آنجلینو آلفانو» وزیر خارجه ایتالیا گزارش داد: با توجه به تحولات حاصل در زمینه قتل این تبعه ایتالیایی تصمیم به بازگرداندن سفیر خود به قاهره گرفتیم.

وی افزود: اما دولت ایتالیا همچنان به کشف جزئیات ربوده شدن و قتل رگینی پایبند است.

از سوی دیگر وزارت امور خارجه مصر از تصمیم ایتالیا برای بازگرداندن سفیر خود به قاهره استقبال کرد.

گفتنی است که جولیو رگینی ۲۸ ساله، دانشجوی دکترا در ایتالیا بوده که به دلیل مطالعه بر روی موضوع تحقیقاتی خود با عنوان جنبش مصر، راهی این کشور شده بود. اما پس از نا پدید شدن در سالروز انقلاب مصر در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶، جسدش مدتی بعد پیدا شد.