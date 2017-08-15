به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی که در غیاب اکبر میثاقیان سرمربی سیاه جامگان مشهد در نشست خبری پیش از بازی سیاه جامگام مشهد مقابل پرسپولیس حاضر شده بود گفت: در مورد بازی قردا باید بگویم کار خیلی سختی داریم. روند متفاوتی در این فصل داریم. امیدوار هستیم که با احتیاط تاکتیکی و توام با فرصت هایی که برایمان به وجود خواهد آمد از دیدار با پرسپولیس نهایت استفاده را ببریم. می خواهیم بازی تماشاگرپسندی مقابل تیم بزرگ پرسپولیس انجام دهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: آماری که داشتیم نشان می دهد عملکردمان چگونه بوده است. رویکردمان هم مشخص است که صرفا به دفاع فکر نمی کنیم. در همین سه بازی گذشته، پنج گل زدیم و دنبال بازی کاملا دفاعی نیستیم.

مربی سیاه جامگان مشهد درباره سن بالای بازیکنان این تیم تصریح کرد: چند بازیکن با تجربه داریم. هر تیمی هم نیاز دارد چنین بازیکنانی داشته باشد. اتفاقا سن تیمی ما پایین است. در خط دفاعی و خط حمله، میانگین سنی پایینی داریم. سعی می کنیم با تلفیق نیروی جوان و باتجربه بتوانیم میانگین سنی متوسط خودمان را حفظ کنیم. اگر شرایط بازیکنان جدید تیم خوب باشد از آنها استفاده خواهیم کرد.

محمدی درباره عدم برگزاری بازی ها در ورزشگاه امام رضا (ع) تصریح کرد: من از نزدیک این ورزشگاه را ندیده ام. گویا این ورزشگاه را فقط برای بحث زیبایی و تبلیغاتی ساخته اند. برنامه ریزی آنها تنها برای بازی های ملی است و برنامه ای برای بازی های باشگاهی در این ورزشگاه نیست.