۳۱ واحد آموزشی شادگان نوسازی و مرمت شد

سید صالح فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه مهر به منظور تمهید مقدمات بازگشایی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و ثبت نام دانش آموزان در حال اجراست.

وی افزود: اجرای پروژه مهر برای ارتقای کمی و کیفی فعالیت های آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس و توفیق هرچه بیشتر در امر تعلیم و تربیت، می تواند نقش کاملاً مؤثر و مفیدی داشته باشد.

فاضلی در ادامه گفت: ۸۰ درصد مدارس و دانش آموزان شادگان در روستاهایی هستند و بدلیل محرومیت در مناطق روستایی در موقع انتخاب رشته فقط مجوز انتخاب رشته انسانی را کسب می کنند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل هم اکنون آمار رشته انسانی دو برابر سایر رشته های تحصیلی است.

مدیر آموزش و پرورش شادگان گفت: تلاش می کنیم مقدمات راه اندازی دبیرستان شبانه روزی کار و دانش شادگان را فراهم کنیم تا دانش آموزان رشته های مهارتی را فرا بگیرند.

وی از جمع آوری مدارس کانکسی تا سال آینده در شادگان خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون سه مدرسه کانکسی در شادگان وجود دارد که با ساخت سه مدرسه جدید این مدارس جمع آوری می شوند.

فاضلی به شناسایی دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت در شادگان اشاره کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از ترک تحصیل این دانش آموزان ترتیبی اتخاذ شده تا بخشی از مخارج تحصیلی آنان از جمله کتاب، لوازم تحصیل و لباس مدرسه توسط خیرین منطقه تامین شود.

مدیر آموزش و پرورش شادگان در پایان گفت:۳۲ هزار دانش آموز و ۶ هزار نوآموز پیش دبستانی در ۳۳۰ واحد آموزشی در سال جدید تحصیلی مشغول به تحصیل می شوند.