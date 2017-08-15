  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان:

۳۱ واحد آموزشی شادگان نوسازی و مرمت شد

۳۱ واحد آموزشی شادگان نوسازی و مرمت شد

شادگان - مدیر آموزش و پرورش شهرستان شادگان گفت: ۳۱ واحد آموزشی در قالب طرح نوسازی و طرح هجرت بازسازی و زیباسازی شد.

سید صالح فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه مهر به منظور تمهید مقدمات بازگشایی مدارس، ساماندهی نیروی انسانی، فضا و تجهیزات و ثبت نام دانش آموزان در حال اجراست.

وی افزود: اجرای پروژه مهر برای ارتقای کمی و کیفی فعالیت های آموزش و پرورش در آستانه بازگشایی مدارس و توفیق هرچه بیشتر در امر تعلیم و تربیت، می تواند نقش کاملاً مؤثر و مفیدی داشته باشد.

فاضلی در ادامه گفت: ۸۰ درصد مدارس و دانش آموزان شادگان در روستاهایی هستند و بدلیل محرومیت در مناطق روستایی در موقع انتخاب رشته فقط مجوز انتخاب رشته انسانی را کسب می کنند.

وی تصریح کرد: به همین دلیل هم اکنون آمار رشته انسانی دو برابر سایر رشته های تحصیلی است.

مدیر آموزش و پرورش شادگان گفت: تلاش می کنیم مقدمات راه اندازی دبیرستان شبانه روزی کار و دانش شادگان را فراهم کنیم تا دانش آموزان رشته های مهارتی را فرا بگیرند.

وی از جمع آوری مدارس کانکسی تا سال آینده در شادگان خبر داد و اظهار کرد: هم اکنون سه مدرسه کانکسی در شادگان وجود دارد که با ساخت سه مدرسه جدید این مدارس جمع آوری می شوند.

فاضلی به شناسایی دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت در شادگان اشاره کرد و بیان داشت: برای جلوگیری از ترک تحصیل این دانش آموزان ترتیبی اتخاذ شده تا بخشی از مخارج تحصیلی آنان از جمله کتاب، لوازم تحصیل و لباس مدرسه توسط خیرین منطقه تامین شود.

مدیر آموزش و پرورش شادگان در پایان گفت:۳۲ هزار دانش آموز و ۶ هزار نوآموز پیش دبستانی در ۳۳۰ واحد آموزشی در سال جدید تحصیلی مشغول به تحصیل می شوند.

کد مطلب 4059941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها