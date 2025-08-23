پروژه مهر فرصتی برای ارتقای عدالت و کیفیت آموزشی شادگان است

به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب مقدم ظهر امروز شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش با موضوع پروژه مهر و برنامه‌ریزی برای بازگشایی مدارس اظهار کرد: پروژه مهر مهم‌ترین کار آموزش پرورش شهرستان شادگان است.

وی با تأکید بر استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای اجرای موفق پروژه مهر، افزود: باید با برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر برای اجرای این پروژه و آمادگی کامل به منظور بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

محمود حسونی زاده مدیریت آموزش و پرورش شادگان در پایان این جلسه به آغاز سال تحصیلی، پروژه مهر، و مسائل و مشکلات پیش رو در سال تحصیلی جدید پرداخت و گزارشی از روند ثبت نام دانش آموزان و ساماندهی نیروها بیان کرد و از آمادگی کامل برای بازگشایی مدارس خبر داد.