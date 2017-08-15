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۲۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۸

برای دهمین سال متوالی؛

بانک‌پاسارگاد از نفرات برتر آزمون سراسری تقدیر می‌کند

بانک‌پاسارگاد از نفرات برتر آزمون سراسری تقدیر می‌کند

بانک‌پاسارگاد برای دهمین سال متوالی، از نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ تقدیر به عمل خواهد آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی این بانک، ضمن اعلام این خبر گفت: بانک‌پاسارگاد به منظور ارج نهادن به تلاش و شایستگی نفرات برتر آزمون سراسری، برای دهمین سال متوالی، از این عزیزان تقدیر خواهد کرد.

وی افزود: این بانک این اقدام را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده‌است و هم‌اکنون برترین‌های کنکور سراسری سال‌های گذشته در مقاطع بالاتر نیز تحت حمایت بانک پاسارگاد هستند.

مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک پاسارگاد ادامه داد: بانک‌پاسارگاد به نفرات اول، دوم و سوم ۵ گروه آزمایشی سهام بانک‌پاسارگاد را اهداء خواهد کرد. همچنین تا هر مقطعی که در داخل کشور ادامه تحصیل دهند، مبلغی به طور ماهانه به حساب این عزیزان واریز خواهد شد.

رفیعی در پایان ضمن اشاره به هدف بانک‌پاسارگاد از این اقدام گفت: بانک‌پاسارگاد در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی خود، بر خود لازم می‌داند با حمایت و تقدیر از نخبگان کشور، زمینه را برای کاهش دغدغه‌های این عزیزان و ارتقاء سطح علمی و تجربی ایشان، آماده کند تا بتوانیم از وجود این سرمایه‌های ارزشمند برای پیشرفت و آبادانی کشورمان بهره‌مند شویم

کد مطلب 4060130

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