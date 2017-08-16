سرکرده باند سارقان مسلح با ۹۴ فقره سرقت در ایرانشهر دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با سرقت و در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل، مغازه، موتورسیکلت و سرقت مسلحانه گوشی همراه در سطح شهرستان ایرانشهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: کارآگاهان پلیس با انجام کار اطلاعاتی گسترده، محل اختفای این سارقان سابقهدار و حرفهای را شناسایی و با هماهنگی قضائی ۲ نفر از آنها را طی یک عملیات غافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
وی ضمن اشاره به دستگیری سرکرده این باند، تصریح کرد: سارقان در بازجوییهای انجام شده به ۹۴ فقره سرقت مسلحانه از منزل، مغازه، موتور سیکلت و سرقت مسلحانه گوشی همراه اعتراف کردند.
قنبری با بیان اینکه سرکرده این باند از مجرمان سابقهدار و دارای ۴ فقره سابقه کیفری حمل و نگهداری مواد مخدر، مشارکت در سرقت مسلحانه، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز بوده، گفت: سارقان با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به تلاش پلیس جهت دستگیری سایر اعضای این باند، خاطرنشان کرد: دستگیری سارقان توسط پلیس در راستای برقراری امنیت پایدار در سطح استان صورت میگیرد و مجرمان و مخلان نظم و امنیت بدانند فرزندان ملت در نیروی انتظامی از عزمی راسخ در برخورد با آنان برخوردارند و اجازه هنجار شکنی را به هیچکس نمیدهند.
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