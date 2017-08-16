آزادگان با صبر و استقامت خود برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا سروستانی ظهر چهارشنبه در جمع فعالان تبلیغی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان قهرمان به میهن اسلامی اظهار داشت: آزادگان با صبر و استقامت خود در دوران اسارت برگ زرینی در تاریخ انقلاب ثبت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر اضافه کرد: آزادگان با عشق و علاقه‌ای که به نظام اسلامی داشتند و به فرمان رهبر کبیر انقلاب لبیک گفتند و در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل که در حقیقت جنگ تمام عیاری با محوریت استکبار جهانی و با نیابت صدام و حزب بعث بر جامعه اسلامی تحمیل شد، حضور یافتند.

وی بیان داشت: رشادت‌ها و جوانمردی‌های جوانان انقلابی ما و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس سیلی محکمی به دهان یاوه گویان زد و رزمندگان در۸ سال دفاع مقدس با اخلاص کامل پا به عرصه میدان گذاشتند.

حجت‌الاسلام سروستانی گفت: برخی از این جوانان ایثارگر جان خود را در کف دست گذاشته و هستی خود که جان شیرین باشد را تقدیم انقلاب و امام کردند و شهید شدند و برخی هم با دفاع جانانه خود در مقابل دشمنان قرار گرفتند و تا لحظه آخر دفاع کردند و به اسارت دشمن در آمدند و در حقیقت مقطع دومی از مبارزه را با ایثار و فداکاری خود آغاز کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ادامه داد: آزادگان در اسارت با پیشه کردن صبر و استقامت به دشمنان ثابت کردند که رزمندگان اسلام در هر شرایطی خود صیانت از اسلام و ارزش های انقلاب را سرلوحه کار خود قرار داده و وظیفه خود می دانند.

وی گفت: آزادگان در دوران اسارت فداکاری ها و ایثار بی نظیری را از خود به یادگار گذاشتند و در پرونده عمل خود به ثبت رساندند.

حجت الاسلام سروستانی افزود: آزادگان با پیشه کردن صبر و استقامت باعث عقب راندن دشمن از آرزوهای اشغالگرانه و ظلم و ستم شدند و پس از شکست مفتضحانه دشمن، به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند و خود را سرباز ولایت دانستند و در سنگرهای مختلف به خدمات خود ادامه دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: جامعه باید قدرشناس صبوری و استقامت این جوانان باشد و با پرچم صبر و استقامت در برابر دشمنان در همه زمانها به دشمنان خود درس فراموش نشدنی همچون ۸ سال دفاع مقدس بدهد.