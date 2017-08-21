ارغوان مهدی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه صنایع دستی یکی ظرفیت های بزرگ برای رونق بخشی به اقتصاد و یکی از راه های حل مشکل اشتغال است در همین راستا کارهای خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه برخی رشته‌های صنایع دستی در سال‌های گذشته به دست فراموشی سپرده شده است، افزود: ما تلاش کردیم با برگزاری دوره‌ها و ورکشاپ‌های مختلف، ایده پردازی و کمک برای کاربردی شدن رشته ها با تنوع‌بخشی بتوانیم مانع فراموش شدن رشته شویم.

مهدی‌زاده تصریح کرد: در گام دوم برای حفظ رشته های مختلف صنایع دستی با رایزنی با ادارات تلاش شده هر یک در زمینه های مختلف معرفی، حمایت و خرید صنایع دستی ما را یاری کنند که تا کنون همکاری خوبی را در این راستا داشته اند.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر گفت: استقرار غرفه دائم برای معرفی آثار صنایع دستی یکی از کارهایی است که ما تلاش داریم در ادارات راه اندازی کنیم.

وی همچنین از راه‌اندازی گالری دائمی صنایع دستی در هفته دولت در شهر بوشهر خبر داد و گفت: این گالری برای حمایت از صنایع دستی هنرمندان و صنعت گران است.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر عنوان کرد: این گالری به صورت رایگان آثار صنایع دستی را برای معرفی در این مکان قرار می دهد.

مهدی زاده عنوان کرد: گلیم بافی، صنایع دریایی، ساز سنتی، عبا بافی، زیور آلات، چرم، گرگور و حصیر بافی از جمله رشته هایی است که در این نمایشگاه آثارشان قرار خواهد گرفت.