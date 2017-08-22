به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از ظهر امروز سه شنبه ۳۱ مرداد در همایش سراسری خانه های مطبوعات کشور که به منظور انتخاب هیئت مدیره شورای مرکزی آنها در مجتمع باغ زیبا در تهران برگزار می شد، در سخنانی این تشکل صنفی را به خاطر اینکه هم شامل تمامی صنوف مطبوعاتی است و نیز در سراسر کشور فراگیری دارد و هم فرآیند حضور در آن و عضوگیری آن سختگیرانه و کاملاً شفاف بوده است، فراگیرترین تشکل مطبوعاتی توصیف و تأکید کرد: بر همین مبنا می شود گفت:خانه های مطبوعات، نمایندگی جامعه مطبوعاتی کشور را دارند.

وی افزود: متأسفانه بسیاری از تشکل ها و انجمن ها که ادعای نمایندگی همه صنوف مطبوعاتی را می کنند، واقعاً این نمایندگی را ندارند چرا که فرآیند انتخاباتشان دموکراتیک نبوده است.

انتظامی از اعضای خانه های مطبوعات خواست که مسیر فعلی فعالیت این تشکل را به صورتی شفاف ادامه دهند و برای عضو گیری، سخت گیری کنونی را تداوم دهند و در همین رابطه گفت: خانه مطبوعات باید بتواند خانه افراد حرفه ای مطبوعاتی باشد. مبادا به گونه ای شود که یک نفر بگوید من چون ترکیب هیئت مدیره خانه مطبوعات را نمی پسندم نمی خواهم عضو آن هم باشم.

به اعتقاد معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه مسئله مهم این است که فرآیندی که برای تشکیل چنین تشکلی طی می شود جامعیت بیشتری داشته باشد و اعتمادبخش باشد.

انتظامی با اذعان به اینکه اساسنامه های خانه های مطبوعات با اشکالاتی روبروست پیشنهاد کرد تیمی انتخاب شود تا این اشکالات را برطرف کند و خطاب به اعضای خانه های مطبوعات گفت: قرار نیست شما قواره حرفه ای خود را به اندازه واقعیت موجود پائین بیاورید؛ راه حل این مسئله این است که الزامات برای اجرای قانون موجود بیشتر شود.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این رابطه افزایش بیش از سه برابری خبرنگاران بیمه شده توسط رسانه ها در چهارسال گذشته و رسیدن این تعداد از چهار هزار نفر در سال ۹۲ به ۱۳ هزار نفر در سال ۹۶ را، مصداق نتیجه بخش بودن فشارهای معاونت متبوعش در رابطه با اجرای قانون بیمه شدن رسانه ها ذکر کرد.

انتظامی با تأکید بر اینکه معاونت مطبوعاتی در واگذاری برخی از امور خودش به خانه مطبوعات اصرار دارد گفت: همانگونه که در کارگروه هایی که برای طرح هایی از قبیل توسعه مطبوعات، طرح اشتراک نشریات، طرح ارزیابی ضریب کیفی مجلات، ما نمایندگانی از شوراهای مرکزی برخی تشکل ها را داریم، این انتظار می رود که برخی از امور مربوط به حوزه مطبوعات به شورای مرکزی خانه های مطبوعات واگذار شود.

معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به اینکه واگذاری امور از جانب دولت به بخش خصوصی نباید در حد شعار باشد و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد هم چنین رویه ای ندارد اظهار داشت: اگرچه ما خودمان هم می دانیم در زمینه عقب نشینی به سمت منافع صنفی، اختلالاتی وجود دارد اما حاضر نیستیم به این بهانه از واگذاری امور به صنوف و تشکل های صنفی عقب نشینی و اجتناب کنیم، چون قائل به خرد جمعی هستیم.

وی همچنین با تأکید بر لزوم حفظ شأن و جایگاه اصحاب رسانه به ویژه خبرنگاران در نهادها و دستگاه هایی که در حوزه رسانه سیاست گذاری و برنامه ریزی می کنند گفت: من در حال تدوین نامه ای برای ارسال به استانداران سراسر کشور هستم که در این نامه قید خواهد شد که اصحاب رسانه و مطبوعات کسانی هستند که یا دارای نشریه با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند که اسامی آنها در سایت مربوطه وجود دارد، یا کسانی که توسط همین رسانه ها بیمه شده اند که باز هم اسامی آنها در سایت مربوطه وجود دارد و یا عضو خانه های مطبوعات هستند که نمونه آثارشان به پیوست به استانداران ارسال خواهدشد و یا کسانی که دارای دفتر نمایندگی رسانه های سراسری هستند که البته در این مورد باید شفاف سازی لازم صورت گیرد و یا کسانی که دارای کارت روزنامه نگاری حرفه ای از هیئت صدور این کارت هستند.

حسین انتظامی درباره کمک مالی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به این تشکل صنفی توضیحاتی ارائه کرد.

وی گفت: قرار اولیه ما با شورای مرکزی خانه مطبوعات درباره صندوق مربوطه این بود که به تعداد کسانی که سپرده گذاری خواهند کرد، ما هم به همان مقدار آورده می آوریم اما بعدا که هیئت مدیره های جدید خانه های مطبوعات شکل گرفت قرارمان را اصلاح کردیم، به این ترتیب که ما از طرف هر یک از کسانی که در انتخابات هیئت مدیره خانه های مطبوعات شرکت کردند، صد هزار تومان پرداخت کنیم.

انتظامی در حین حال پرداخت این سهم را مشروط به این دانست که اولاً صندوق مربوطه تشکیل شود و حسابی هم با نام همان صندوق ایجاد شود و گرنه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به حساب هیچ شخصی اعم از حقوقی و حقیقی، مبلغی واریز نخواهد کرد و ادامه داد: ممکن است چنین صندوقی تأسیس نشده باشد اما شورای مرکزی خانه های مطبوعات حسابی را به نام همین شورا ایجاد کرده باشد، در این صورت سهم مربوطه به همین حساب واریز خواهد شد. راه حل سوم نیز این است که در صورت توافق خانه مطبوعات سهم وزارت ارشاد به حساب خود خانه های مطبوعات واریز شود.

وی در حین حال از درنظر گرفتن سرانه ای برای تأمین مخارج خانه های مطبوعات البته با توجه به تعداد اعضای آنها از سوی معاونت مطبوعش خبر داد و گفت: ما در این زمینه منتظر تأمین اعتبار هستیم و در صورت تأمین اعتبار این کمک صورت خواهد گرفت.

در این همایش همچنین اکبر ملکی معاون اجرایی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد به ارائه توضیحاتی در باره نحوه برگزاری انتخابات امروز پرداخت.