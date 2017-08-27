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۵ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۲۵

هنرمند منبت‌کار با مهر مطرح کرد؛

لزوم حمایت از هنرمندان صنایع دستی برای حضور در عرصه جهانی

لزوم حمایت از هنرمندان صنایع دستی برای حضور در عرصه جهانی

لیدا صیامی هنرمند منبت‌کار که به تازگی حضور در جشنواره جهانی میراث فرهنگی نامحسوس در چین را تجربه کرده، خواستار حمایت مسئولان فرهنگی از این حضورهای جهانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جهانی میراث فرهنگی نامحسوس هفته گذشته در دو شهر پکن و گوانجوی چین برگزار شد. لیدا صیامی هنرمند فعال در زمینه خراطی و منبت‌کاری و شهرزاد علی یاری هنرمند فعال در رشته زیورآلات سنتی، دو هنرمند ایرانی هستند که در این رویداد حضور داشتند تا به معرفی بخشی از هنر و صنایع دستی ایران بپردازند.

لیدا صیامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این حضور گفت: ۱۰ کشور جهان به همراه هنرمندان چینی در این جشنواره حضور داشتند. من و شهرزاد علی‌یای به دعوت برگزارکنندگان فستیوال میراث فرهنگی ناملموس به این کشور دعوت شده بودیم. مراسم افتتاحیه در پکن برگزار شد و ما از گوانجو و همچنین دو روستای تاریخی بازدید کردیم.

صیامی نمایشگاه‌های خارجی را الگوی خوبی برای نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی دانست و افزود: نظم و ترتیب خاصی در نمایشگاه‌های خارجی وجود دارد و همه چیز هدفمند و برنامه‌ریزی شده است و همه این موار می‌تواند الگویی برای نمایشگاه‌های صنایع دستی در ایران باشد.

او به نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اشاره و بیان کرد: در نمایشگاه بیست و هشتم، کیفیت کارها بالاتر رفته اما از شمار بازدیدکنندگان کاسته شده است. باز هم سالن ۸ و ۹ فروش بهتری به نسبت سالن ۲۵ دارند. از سوی دیگر در بیلبوردها و پوستر نمایشگاه زمان بازدید از ۱۰ صبح تا ۶ عصر آمده در حالی که هر روز ساعت بازدید تا ۸ شب تمدید می‌شود و بهتر بود همین ساعت روی بیلبوردها و پوستر نوشته می‌شد چون آنچه در ذهن مردم ثبت شده ساعت ۱۸ است.

صیامی خواستار حمایت مسئولان فرهنگی از هنرمندان این عرصه شد تا زمینه‌های صادرات و حضور فعال‌تر در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را فراهم کنند. لیدا صیامی و همسرش یاسر یامی که با هم فعالیت می‌کند سال گذشته توانستند در مجمع صنایع دستی آسیا مدال نقره را کسب و برای آثار خود نشان ملی و مرغوبیت کالا دریافت کنند.

فستیوال جهانی میراث فرهنگی نامحسوس چین اوایل ماه جاری در پکن برگزار شد.

کد مطلب 4069469

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