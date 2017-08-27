لزوم حمایت از هنرمندان صنایع دستی برای حضور در عرصه جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره جهانی میراث فرهنگی نامحسوس هفته گذشته در دو شهر پکن و گوانجوی چین برگزار شد. لیدا صیامی هنرمند فعال در زمینه خراطی و منبت‌کاری و شهرزاد علی یاری هنرمند فعال در رشته زیورآلات سنتی، دو هنرمند ایرانی هستند که در این رویداد حضور داشتند تا به معرفی بخشی از هنر و صنایع دستی ایران بپردازند.

لیدا صیامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این حضور گفت: ۱۰ کشور جهان به همراه هنرمندان چینی در این جشنواره حضور داشتند. من و شهرزاد علی‌یای به دعوت برگزارکنندگان فستیوال میراث فرهنگی ناملموس به این کشور دعوت شده بودیم. مراسم افتتاحیه در پکن برگزار شد و ما از گوانجو و همچنین دو روستای تاریخی بازدید کردیم.

صیامی نمایشگاه‌های خارجی را الگوی خوبی برای نمایشگاه‌های داخلی صنایع دستی دانست و افزود: نظم و ترتیب خاصی در نمایشگاه‌های خارجی وجود دارد و همه چیز هدفمند و برنامه‌ریزی شده است و همه این موار می‌تواند الگویی برای نمایشگاه‌های صنایع دستی در ایران باشد.

او به نمایشگاه ملی صنایع‌دستی اشاره و بیان کرد: در نمایشگاه بیست و هشتم، کیفیت کارها بالاتر رفته اما از شمار بازدیدکنندگان کاسته شده است. باز هم سالن ۸ و ۹ فروش بهتری به نسبت سالن ۲۵ دارند. از سوی دیگر در بیلبوردها و پوستر نمایشگاه زمان بازدید از ۱۰ صبح تا ۶ عصر آمده در حالی که هر روز ساعت بازدید تا ۸ شب تمدید می‌شود و بهتر بود همین ساعت روی بیلبوردها و پوستر نوشته می‌شد چون آنچه در ذهن مردم ثبت شده ساعت ۱۸ است.

صیامی خواستار حمایت مسئولان فرهنگی از هنرمندان این عرصه شد تا زمینه‌های صادرات و حضور فعال‌تر در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی را فراهم کنند. لیدا صیامی و همسرش یاسر یامی که با هم فعالیت می‌کند سال گذشته توانستند در مجمع صنایع دستی آسیا مدال نقره را کسب و برای آثار خود نشان ملی و مرغوبیت کالا دریافت کنند.

فستیوال جهانی میراث فرهنگی نامحسوس چین اوایل ماه جاری در پکن برگزار شد.