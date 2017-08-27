نقش حامی مالی در انتخاب یک سرمربی لیگی

به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی از سوی باشگاه صبا بعنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب شد تا وی که سابقه دستیاری علی دایی در تیم ملی ایران و هدایت تیم ملی امید ایران را هم در کارنامه‌اش دارد، بعنوان سرمربی جدید تیم صبا در لیگ یک مشغول به کار شود.

این اتفاق در حالی افتاد که تیم صبا در دو هفته گذشته از لیگ دسته اول نتایج خوبی نگرفته و با یک شکست و یک مساوی و کسب تنها یک امتیاز در رده چهاردهم جدول قرار دارد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در انتخاب سرمربی سابق تیم ملی امید بعنوان سرمربی جدید تیم صبا نقش یک حامی مالی غیر قابل انکار بوده است. گویا افاضلی در جذب این حامی مالی برای تیم صبا که با مشکلات مالی متعددی دست و پنجه نرم می کند نقش اصلی را داشته و به همین دلیل مدیران صبا هم هدایت تیم شان را به او سپرده اند.

صبا در هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول از ساعت ۱۷:۳۰ روز یکشنبه ۵ شهریور در بابل میهمان تیم خونه به خونه است.