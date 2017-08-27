به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدارِ هیات رسانهای کشور صربستان، «توسعه دیپلماسی فرهنگی» را از جمله سیاستهای اصلی دولت روحانی عنوان کرد و گفت: افزایش رفت و آمد خبرنگاران رسانههای خارجی به ایران و همچنین افزایش دفاتر نمایندگی رسانههای خارجی در سالهای اخیر، موید نگاه ویژه دولت به دیپلماسی رسانهای است که شاخهای از دیپلماسی فرهنگی محسوب میشود.
وی در این دیدار که با حضور سفیر جدید کشور صربستان در تهران برگزار شد، ابراز امیدواری کرد که روابط فرهنگی ایران و صربستان در دولت دوازدهم بیش از پیش توسعه یابد.
انتظامی دیپلماسی فرهنگی را بسیار کارآمدتر از دیپلماسی سنتی توصیف کرد و توضیح داد: تمام بخشهای دیپلماسی فرهنگی موثرتر از دیپلماسی سنتی است؛ در دیپلماسی فرهنگی تاکید بر اشتراکات و تقویت روابط میان ملتهاست و چهرههای علمی، فرهنگی و هنری مانند نویسندگان، هنرمندان، دانشمندان و روزنامه نگاران، نقش سفیران ملتها را ایفا میکنند.
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: حضور خبرنگاران رسانههای خارجی در ایران باعث میشود، مردم کشورهای مختلف از نگاه رسانههای خودشان، واقعیات ایران را ببینند و «ایران هراسی» که عمدتاً از سوی برخی کشورهای خاص با اهداف خاص انجام میشود، از ذهنشان پاک شود.
وی در همین زمینه و در پاسخ به یکی از خبرنگاران حاضر مبنی بر اینکه «پاسخ ایران به دروغ پراکنی برخی رسانههای غربی علیه ایران چیست؟»، گفت: علاوه بر فعالیتهای بینالمللی رسانههای ایرانی، افزایش رفت و آمدهای رسانهای به ایران، بهترین پاسخ به این بداخلاقیهای هدایت شده است.
انتظامی افزود: برخی رسانههای غربی با اهداف خاص و بر اساس خط مشیهای تعریف شده برایشان، دنبال ایران هراسی هستند و تصویر غلطی از ایران ارائه میدهند اما حضور چهرههای فرهنگی - رسانهای کشورهای مختلف در ایران و انعکاس روایت آنها از جامعه ایرانی، بهترین پاسخ به رفتار این رسانههای مغرض است.
انتظامی در بخش دیگری از این دیدار به تشریح فعالیت مطبوعات در ایران و قوانین نظارتی پرداخت و با اشاره به اینکه ۹۰ درصد رسانههای مکتوب و الکترونیک در ایران به بخش خصوصی وابسته است، گفت: ۳۵ درصد رسانههای مکتوب در ایران، محلی و استانی هستند و این به خاطر نوع نگاه ما در خصوص توسعه رسانهها در تمام بخشها و مناطق است که از آن جمله به رسمیت شناختن رسانههای بومی و محلی با در نظر گرفتن قومیتهای مختلف است.
وی همچنین بر انعقاد تفاهمنامههای کاری و آموزشی و ایجاد خواهرخواندگی میان رسانههای ایران و صربستان تاکید و ابراز امیدواری کرد که ضمن تاسیس دفتر نمایندگی در تهران، شاهد تردد بیشتر خبرنگاران و روزنامهنگاران صربستانی به ایران و افزایش همکاریهای دوطرفه باشیم.
معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حمله تروریستی در تهران و پوشش رسانهای آن گفت: ایران جزء امنترین کشورهای منطقه و جهان است و با توجه به وضعیت همسایگان ایران، این امنیت بینظیر است. هدف داعش و گروههای تروریستی، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و ایجاد پروپاگاندای خبری است؛ بر همین اساس رسانهها باید مراقب باشند، ضمن اطلاع رسانی، با بزرگنمایی فعالیت گروههای تروریستی و البته داعش، در دام خواسته آنها گرفتار نشوند.
در ابتدای این دیدار «دراگان تودوروویچ» سفیر صربستان در ایران، ضمن اظهار خرسندی از لغو روادید صربستان با ایران، از حضور تیم رسانهای کشورش در ایران، به عنوان نماد آغاز همکاریهای گسترده فرهنگی میان دو کشور یاد کرد و گفت: امیدوارم این سفر، به توسعه روابط رسانهای دو کشور منجر شود.
«وضعیت خبرگزاریهای فعال در ایران، فعالیت شبکههای اجتماعی در ایران، تعداد و چگونگی فعالیت رسانههای برخط در ایران، تقویت روابط رسانهای میان دو کشور، عقد تفاهمنامه همکاری با رسانههای ایرانی، دعوت از روزنامهنگاران ایران برای حضور در صربستان و برگزاری تورهای آموزشی» از جمله موارد مطرح شده توسط هیات رسانهای اسپانیایی بود که علاوه بر طرح سوالاتی در خصوص وضعیت مطبوعات و رسانهها در ایران، در این دیدار عنوان شد.
خانمها «برانکا کرکز»، خبرنگار شبکه تلویزیون دولتی آرتی اِس، «لیلیانا وُییچ»، خبرنگار روزنامه پلیتیکا، «ایا ویینُویچ یوانووُیچ» معاون سردبیر بخش بین الملل خبرگزاری تانیوگ و آقایان «ندیلکو شلیواناس» فیملبردار شبکه تلویزیون پانونیا، «نناد استفانویچ» فیلمبردار شبکه تلویزیون دولتی آر تی اِس، «سرجان لازاروویچ» خبرنگار شبکه تلویزیون پانونیا، «بوروریسلاو کور کودلاویچ» خبرنگار و تحلیلگر امور خاورمیانه خبرگزاری تانیوگ، «بوشکو یاکشیچ» سردبیر و تحلیلگر روزنامه پولیتیکا اعضای هیات رسانه ای صربستان در این دیدار بودند.
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