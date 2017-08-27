  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۲

بانک مرکزی اعلام کرد؛

تورم مردادماه ۱۰ درصد شد/ تورم نقطه به نقطه ۸.۶ درصد

تورم مردادماه ۱۰ درصد شد/ تورم نقطه به نقطه ۸.۶ درصد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۵ براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵  معادل ۱۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، شاخص تورم در مردادماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۶ درصد افزایش داشته است.

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مردادماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۰۷.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت.
 

نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی برای مردادماه در حالی است که معاون مرکز امار ایران دیروز نرخ تورم مردادماه برای نقاط شهری را 7.7 درصد، نقاط روستایی را 8.8 درصد و تورم ملی ٧.٩ درصد اعلام کرد. تورم ملی به تازگی از سوی مرکز آمار ایران بعنوان شاخصی ملی برای سنجش تورم تعیین شده است.

معاون مرکز آمار دیروز از طراحی شاخص تورم ملی خبر داد و گفت: از این پس، تورم ملی جایگزین تورم روستایی و شهری که به صورت مجزا از سوی مرکز آمار ایران اعلام می‌شد، خواهد شد.

حسین زاده گفت: شاخص قیمت کالاها و خدمات کل کشور برای اولین بار به صورت ترکیبی از شاخص تورم شهری و روستایی اعلام خواهد شد. بر این اساس مرکز امار، آمارهای متنوعی را اعلام می کند که سطح تعمیم آن در سطح شهر و روستا در کل کشور است.

کد مطلب 4070334
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها