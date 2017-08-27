مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی سلم آباد سربیشه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح یکشنبه همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی سلم آباد سربیشه به بهره برداری رسید.

عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۱۰۰ میلیون ریال مورد بهره براری قرار گرفت.

همچنین با افتتاح این پروژه برای چهار نفر از افراد جویای کار اشتغالزایی شده و سه هزار و ۷۳۰ نفر از خدمات آن بهره مند خواهند شد.

گفتنی است؛ مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی سلم آباد سربیشه در مساحتی با هزار و ۸۰۰ متر مربع و ۵۰۰ متر مربع اعیان احداث شده است.