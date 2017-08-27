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۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۴۹

همزمان با چهارمین روز از هفته دولت؛

مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی سلم آباد سربیشه افتتاح شد

مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی سلم آباد سربیشه افتتاح شد

بیرجند- همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، با حضور استاندار خراسان جنوبی، مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی سلم آباد سربیشه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح یکشنبه همزمان با چهارمین روز از هفته دولت، با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی سلم آباد سربیشه به بهره برداری رسید.

عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شده و با اعتباری بالغ بر هفت هزار و ۱۰۰ میلیون ریال مورد بهره براری قرار گرفت.

همچنین با افتتاح این پروژه برای چهار نفر از افراد جویای کار اشتغالزایی شده و سه هزار و ۷۳۰ نفر از خدمات آن بهره مند خواهند شد.

گفتنی است؛ مرکز جامع خدمات بهداشتی درمانی سلم آباد سربیشه در مساحتی با هزار و ۸۰۰ متر مربع و ۵۰۰ متر مربع اعیان احداث شده است.

کد مطلب 4070532

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