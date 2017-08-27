دوتصمیم احتمالی هیات مدیره در مورد منصوریان/چراغ خطر روشن می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین جلسات هیات مدیره باشگاه استقلال در ماه‌های عصر امروز در ساختمان این باشگاه برگزار می‌شود. حسن زمانی عضو هیات مدیره باشگاه استقلال اعلام کرده هنوز دستور جلسه این نشست مشخص نیست. اما پر واضح است یکی از اصلی ترین مواردی که قرار است امروز به آن رسیدگی شود نتایج تیم استقلال در ۵ هفته ابتدایی لیگ و اتخاذ تصمیم برای ادامه مسیر است.

البته ممکن است در این جلسه مسیر بحث ها به سمت و سویی برود که هر تصمیمی در آن اتخاذ شود، اما گمانه زنی های نزدیک به واقعیت در خصوص خروجی های این هیات مدیره می‌تواند ابقای مشروط منصوریان باشد.

احتمال این که هیات مدیره استقلال وقتی محدود بین ۳ تا ۵ بازی در لیگ برتر برای منصوریان تعیین کند تا وی بتواند به وضعیت تیمش سر و سامان دهد وجود دارد. همچنین این امکان که هیات مدیره تصویب کند که در کادر فنی استقلال تغییراتی برای تقویت در این مدت ایجاد شود نیز وجود دارد.

تیم فوتبال استقلال در ۵ هفته ابتدایی لیگ برتر با ۳ شکست، یک مساوی و یک پیروزی و کسب ۴ امتیاز شرایط مناسبی در جدول ندارد و نارضایتی هواداران استقلال از شرایط کنونی تیم شان باعث شده تا اعضای هیات مدیره این باشگاه در نشستی با قید فوریت در خصوص آینده این تیم تصمیم بگیرند. تصمیمی که بعید است به جدایی علیرضا منصوریان از نیمکت آبی ها منتهی باشد.