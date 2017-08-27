آماده پیاده کردن منویات رهبری وتحقق اقتصاد مقاومتی در قزوین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در چهارمین روز از هفته دولت در سفر به شهرستان آبیک در جلسه شورای اداری این شهرستان که در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی هنری باران برگزار شد اظهارداشت: امروز افتخار داریم با پذیرش مسئولیت از فرصت خدمت گذاری به مردم استفاده کنیم و همه توان خود را برای حل مشکلات مردم بکار گیریم لذا باید خود را رعیت و نوکر مردم بدانیم و با علاقه به آنها خدمت کنیم.

آماده پیاده کردن منویات رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی در قزوین هستیم

استاندار قزوین تصریح کرد:یکی ازکارهای ما ساماندهی دستگاههای اجرایی است تا از امکانات موجود برای خدمت بهتر به مردم استفاده کنیم.

وی بیان کرد: تکریم مردم هزینه ندارد بلکه همت و عزم و اراده می خواهد و باید پاسخگوی همه باشیم وبه مطالبات آنها جواب دهیم و خود را موظف بدانیم با همه وجود خدمت کنیم.

همتی گفت: هفته دولت فرصت خوبی برای معطوف کردن افکار عمومی به خدمات دولت است و امروز که بار دیگر مردم به دولت رای داده اند باید با همت بیشتری به ولی نعمتان خود خدمت کنیم.

آمریکا دیگر قدرت اجماع جهانی ندارد

استاندار قزوین در ادامه به مشکلات ناشی از تحریم اشاره کرد و یادآورشد: اگر موفقیتی حاصل شده ناشی از عزم و اراده و استقامت مردم است و با همه فشارهایی که آمریکا به ما وارد کرده است توانسته ایم بر مشکلات فائق شویم.

وی اضافه کرد: امروز دیگر امریکا قدرت اجماع جهانی را از دست داده است و نمی تواند دیگران را علیه کشورمان بسبج کند و بسیاری از کشورها با سیاست های سلطه جویانه امریکا کنار نمی آیند.

نوکری مردم افتخار است

همتی اظهارداشت: برای ما مسئولان نوکری و خدمت گذاری به مردم یک افتخار است و هرجا که خالصانه به مردم خدمت کرده ایم به نتایج ارزشمندی رسیده ایم و باید امروز هم کارها را به بخش خصوصی واگذار کرده و مشارکت مردم را جلب کنیم تا به نتیجه برسیم.

وی بیان کرد: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برای ما در استان اهمیت زیادی دارد و تلاش می کنیم با جدیت برای رونق تولید گام برداریم.

همتی اضافه کرد: مردم فهیم ما می دانند که بسیاری از مشکلات یک شبه حل نمی شود و با درنظر گرفتن امکانات و توانمندیهای مالی ازما انتظار دارند ضمن تکریم ارباب رجوع همه توان خودرا برای رفع موانع تولید و رونق اقتصادی بکار گیریم.

استاندار گفت: از همه مردم و مسئولان، ائمه جمعه و جماعات انتظار داریم با همدلی و هم زبانی کمک دولت باشند تا بتوانیم در خدمت مردم باشیم و رضایت همگان را جلب کنیم.

وی بیان کرد:برای اصلاح امور فرهنگی، تقویت فرهنگ عمومی نیازمند همراهی علما و روحانیون هستیم و امیدواریم در این راه از رهنمودهای علما و روحانیون استفاده کنیم.