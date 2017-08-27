به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای هم افزایی و هماهنگی تیم های رده های مختلف ملی فوتبال،در ماههای اخیر جلسات متعدد و فشرده ای میان مهدی تاج، رییس فدراسیون و محمدرضا ساکت سرپرست دبیرکلی فدراسیون با کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال برگزار شد و در نهایت براساس این هرم، کلیه رده های ملی در سه سطح تحت سازماندهی قرار گرفت.

بر این اساس،سطح B شامل تیم های زیر ۱۹ تا زیر ۲۳ سال با محوریت مارکار آقاجانیان و سطح C شامل تیم های ملی زیر ۱۴ تا زیر ۱۸،با محوریت عباس چمنیان؛ فرآیند تشکیل تیم های مختلف ملی را با هماهنگی کمیته جوانان،کمیته فنی،سازمان تیم های ملی و تحت اندیشه های راهبردی کارلوس کی روش،انجام خواهند داد.

در واقع،خروجی تلاش های صورت گرفته در این دو سطح،بستری را فراهم می کند تا بهترین استعدادها با کمک کمیته جوانان و کمیته فنی فدراسیون فوتبال شناسایی،جذب شده و پرورش داده شوند تا براساس متد فنی سطح A با محوریت کارلوس کی روش،مسیر پیشرفت را بر اساس استاندارهای روز طی کنند.

بدین ترتیب نامبردگان نسبت به سازماندهی کادرفنی تیم ها با هماهنگی کمیته جوانان،فنی و سازمان تیم های ملی اقدام می کنند و تلاش بر این است تا با راهبری مناسب، هماهنگی ایده آل بین سه سطح تیم های ملی فراهم آید.

این هرم تشکیلاتی تیم های ملی تلاش دارد تا یکپارچه سازی فنی و سازماندهی تیم های ملی در سبک بازی را از طریق همگون سازی فعالیت ها در سطح C و B با سطح A فراهم کند.لذا مارکار آقاجانیان و عباس چمنیان با استفاده از ظرفیت دیگر مربیان و هم افزایی فنی با دکتر فریدون معینی،رییس کمیته جوانان،و مرتضی محصص،رییس کمیته فنی و توسعه فوتبال و همچنین سازمان تیم های ملی این مهم را پیش خواهند برد تا در نهایت فوتبال ملی از این بستر،ره توشه مناسبی داشته باشد.

گفتنی است بخش مهم و تعیین کننده استعدادیابی در مناطق ۹ گانه کشوری هم در هماهنگی کامل با سطوح بالا و همچنین کمیته فنی و کمیته جوانان در جهت شناسایی استعدادهای ناب فوتبال ایران قرار خواهد داشت.