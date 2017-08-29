۴۸واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان در بندرخمیر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، طی آیینی با حضور معاون وزیر علوم و تحقیقات، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، فرماندار و مسئولان شهرستانی، فاز دوم تعاونی مسکن فرهنگیان بندرخمیر افتتاح شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در حاشیه افتتاح این واحدهای مسکونی گفت: فاز دوم مسکن شرکت تعاونی کارکنان آموزش و پرورش در قالب ۴۸ واحد ویلایی با زیربنای ۱۰۵ مترمربع و مساحت هر واحد۲۳۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۴۳میلیارد و دویست میلیون ریال به بهره برداری رسید.

محمدعلی سلیمی افزود: سهم آورده اعضا به ازای هر عضو در این فاز ۶۰۰ میلیون ریال و تسهیلات بانک مسکن نیز ۳۰۰ میلیون ریال می باشد.