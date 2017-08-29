  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۵

۴۸واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان در بندرخمیر افتتاح شد

۴۸واحدی تعاونی مسکن فرهنگیان در بندرخمیر افتتاح شد

بندرخمیر - با حضور معاون وزیر علوم و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان،فاز دوم تعاونی مسکن فرهنگیان شهرستان بندرخمیر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، طی آیینی با حضور معاون وزیر علوم و تحقیقات، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، فرماندار و مسئولان شهرستانی، فاز دوم تعاونی مسکن فرهنگیان بندرخمیر افتتاح شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان در حاشیه افتتاح این واحدهای مسکونی گفت: فاز دوم مسکن شرکت تعاونی کارکنان آموزش و پرورش در قالب ۴۸ واحد ویلایی با زیربنای ۱۰۵ مترمربع و مساحت هر واحد۲۳۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۴۳میلیارد و دویست میلیون ریال به بهره برداری رسید.

محمدعلی سلیمی افزود: سهم آورده اعضا به ازای هر عضو در این فاز ۶۰۰ میلیون ریال و تسهیلات بانک مسکن نیز ۳۰۰ میلیون ریال می باشد.

کد مطلب 4073024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها