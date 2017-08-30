پیام خون شهدا استقلال کشور و ستیز با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت شامگاه سه شنبه با حضور در منزل خانواده شهیدان عباس و امیر پورش همدانی یاد شهیدان این خانواده را گرامی داشت و از صبر و ایثار مادر شهیدان پورش همدانی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه افتخاری است که توانستم خدمت مادر شهیدان پورش همدانی برسم، عنوان کرد: اگر امروز می توانیم مراسم هفته دولت و برنامه های دراز مدت داشته باشیم و اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی را اجرا کنیم همه آنها مدیون خون شهدا است.

استاندار همدان با تاکید براینکه در دین ما حب به وطن و عشق به وطن از نشانه های اسلام است، گفت: فرزندان وطن بعد ازپیروزی انقلاب وقتی دیدند دست تعرض به سوی وطن دراز شده، رفتند و آن دست را قطع کردند.

نیکبخت خطاب به خانواده شهیدان پورش همدان با بیان اینکه من به شما تبریک می گویم چراکه فرزندان شما شجاعانه برای دفاع از دین و وطن رفتند و شجاعانه جان خود را تسلیم کردند، گفت: پیام خون شهدا، استقلال کشور و سربلندی نظام و ستیز با استکبار است و امیدوارم پیام شهدا را اجرا کنیم.

استاندار همدان همچنین در دیدار با کارمند جانباز «هوشنگ رحیمی» گفت: جانبازان در دوران دفاع مقدس افتخار آفریدند و ایران اگر امروز مقتدر است از رشادت جانبازان، شهدا و آزادگان است.

وی با بیان اینکه حمایت جانبازان از نظام، باعث خوشحالی است، گفت: دولت تدبیر و امید در ۴ سال اول با مشکلاتی که بود کار کرد.

نیکبخت با بیان اینکه پاسخ تایید دولت از سوی مردم این است که کار و خدمت کنیم و بیکاری را با تولید و اشتغال حل کنیم، گفت: فداکاری و ایثار جانبازان در دوران دفاع مقدس ارزشمند است و ما قدردان این رشادتها هستیم.