رونمایی از موبایل های جدید سونی با قابلیت اسکن سه بعدی از اشیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، شرکت سونی از تلفن های جدید خود در IFA رونمایی کرده است.

این شرکت موبایل های اکسپریا XZ۱ و XZ۱Compact را رونمایی کرده است. این موبایل ها نسبت به نمونه های قبلی تفاوت چندانی نداشته اند اما همچنان توقع طرفداران این برند را برآورده می کنند.

سال گذشته سونی از XZpremium رونمایی کرد. موبایل های جدید در همان ابعاد ارائه شده اند. هر دو دارای تراشه اسنپ دراگون ۸۳۵CPU و RAM ۴ گیگاباتی هستند که در بسیاری از موبایل های پرچمدار فعلی دیده می شود.

دوربین های جلویی دستگاه دارای قابلیت تثبیت ۵ محوری تصویر و گزینه ای برای ثبت کلیپ های اسلوموشن با ۹۶۰ فریم در ثانیه هستند. همچنین موبایل های جدید سونی می توانند اسکن های سه بعدی از اشیا ایجاد کنند.

همچنین موبایل ها دارای قابلیت IP۶۸ ضد آب و ضد غبار، پورت های صوتی ۳.۵ میلی متری و باتری ۲۷۰۰ میلی آمپری و حافظه میکرو اس دی هستند.

نکته متمایز دو دستگاه آن است که XZ۱ دارای صفحه نمایش ۵.۲ اینچی و نمایشگر ۱۰۸۰ پیکسل است. اما XZ۱Compact دارای یک نمایشگر ۴.۶ اینچی با کیفیت ۷۲۰ پیکسل است.

تلفن هوشمند بزرگتر دارای ۶۴ گیگابایت و نمونه کوچکتر دارای ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی است.