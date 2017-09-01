برگزیدگان هفتمین جشنواره سراسری دف نوازی درکردستان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین دوره جشنواره سراسری دف نوازی «دف نوای رحمت» و نخستین دوره بین المللی این جشنواره که از هشتم شهریورماه آغاز شده بود امروز جمعه با معرفی برترین ها به کار خود پایان داد.

داوری نهایی این دوره از جشنواره را بیژن کامکار، احمد خاک طینت و که ژوان ضیاء الدینی برعهده داشتند.

رییس حوزه هنری استان کردستان در اختتامیه این جشنواره با اشاره به اینکه این دوره از جشنواره هنرمندانی از ۲۵ استان کشور حضور داشتند، گفت: در طول سالیان برگزاری این جشنواره هر سال شاهد تکامل و رشد آن بوده ایم.

امین مرادی بیان کرد: کردستان در این سه روز میزبان جشنواره دف نوای رحمت با شعار هنر، همگرایی و مهربانی در راستای اصالت، وحدت و مهربانی در مکتب انسانی بود.

وی ادامه داد: بی شک برای تعالی هرچه بیشتر جشنواره راه و مسیرطولانی در پیش داریم و امسال هم زمینه ساز وتمرین جدی برای برگزاری این جشنواره در سطح بین المللی و حضور گروه های بیشتری از سایرکشورهای دنیا بود.

در این جشنواره از پیشکسوتان حوزه موسیقی عرفانی دف در کردستان شامل خلیفه ماشاءالله صفوتی، خلیفه یدالله مرادی، خلیفه ماشاءالله بختیاری، عطا سلامیه و سید علاءالدین یاسینی تجلیل شد.

با رای هیئت داوران دربخش تک نوازی گروه سنی ۱۳ تا ۱۹ سال دختران فرازنه معتمدپور از خراسان رضوی شایسته تقدیر شناخته شد و در این بخش کیناز کیاالوندی از گلستان رتبه نخست، بهاردهستانی از استان مرکزی رتبه دوم و پرنیان سلیمانی از اصفهان رتبه سوم را کسب کردند.

در بخش تک نوازی گروه سینی ۱۳ تا ۱۹ سال پسران هم با رای هیئت داوران شاهو رستمی از کردستان شایسته تقدیر شناخته شد و به ترتیب سعید فرزانگان، دیاکو آرام نیا از و آرمان حسن زاده هرسه از کردستان رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در بخش تک نوازی رده سنی بزرگسالان دختر، با رای هیئت داوران عزال میرزایی از خوزستان رتبه نخست، آرزو شفاعت از البرز رتبه دوم و شادی غلامی از کردستان رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش تک نوازی گروه سنی بزرگسالان پسران هم امیر دلشاد از مرکزی شایسته تقدیر، پویا رحمانی از کردستان رتبه اول، مختار زندسلیمی از کردستان رتبه دوم و محمدرضا قلی پور از چهارمحال و بختیاری رتبه سوم را کسب کردند.

با رای هیئت داوران در بخش گروه نوازی هم رتبه اول را گروه کارین از کردستان به سرپرستی پرویز مندمی، رتبه دوم را گروه ژیار از کردستان به سرپرستی حمزه ترکه و رتبه سوم را هم گروه دگ از خوزستان به سرپرستی محمدرضا سامری پور به خود اختصاص دادند.