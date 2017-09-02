۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۸:۴۴

با انتشار پیامی؛

لاریجانی حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پی وقوع حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی پیام تسلیتی صادر کرد.

این پیام به شرح ذیل است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

 وقوع حادثه تلخ و دردناک واژگونی اتوبوس دانش آموزان دختر هرمزگانی که باعث جان باختن و مصدومیت جمعی از عزیزان شد موجب تاسف و تاثر گردید.

ضمن اظهار همدردی و تسلیت به خانوادهای جان باختگان و طلب شفای عاجل مصدومین و تاکید بر رسیدگی کامل به مجروحین و آسیب دیدگان، ضرورت دارد ابعاد کامل این حادثه غمبار توسط مسئولین مورد بررسی و علل یابی قرار گیرد تا از تکرار این حوادث تلخ جلوگیری شود.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی»

