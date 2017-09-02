طراحی و ساخت بومی تجهیزات پدافند هوایی در سه لایه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین نائینی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: روز ۱۰ شهریور سال ۱۳۸۷ از سوی فرماندهی کل قوا، دستور تشکیل پدافند هوایی از آفند هوایی صادر شد. اهمیت پدافند هوایی روز به روز بیشتر و با دستور تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، کنترل عملیاتی نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج مردمی را برعهده این قرارگاه گذاشتند.

وی توضیح داد: جنوب غرب شامل استان های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج و چهارمحال و بختیاری است که پوشش رادارای و رصد کلیه کریدورهای پروازی را انجام می دهد. عمده مأموریت های ما کشف و شناسایی است که به صورت شبانه روزی و بدون تعطیلی انجام می شود؛ تمام عبورها چه در داخل کشور و یا از آسمان کشور را رصد می کنیم.

سرهنگ نائینی عنوان کرد: رهگیری و نشاندن هواپیمای ریگی و زدن هواپیمای هرنس اسرائیلی در فوردو نیز از جمله عملیات های ما بودند.در طول هشت سال دفاع مقدس نیز اقداماتی انجام دادیک که سرنگونی ۲۴ هزار و ۸۳۵ عملیات هوایی عراق و ۷۰۰ فروند بالگرد و هواپیما از جمله آنها است.

جانشین منطقه پدافند منطقه جنوب غرب کشور گفت: تجهیزات پدافند هوایی کشور، در سه لایه ارتفاع بالا، متوسط و پائین به صورت بومی طراحی و ساخت شده اند و در این زمینه با شرکت های دانش بنیان رایزنی داریم. تحریم در زمینه پدافند هوایی مقوله جدیدی نیست و اکثر تجهیزات ما در پدافند هوایی ساخت داخل و بروز هستند.

وی بیان کرد: مرکز جهاد خودکفایی را داریم که اشکالات سامانه ها و تجهیزات را با توانمندی درون یگان برطرف و آنهایی که در توان یگان نباشند را با همکاری وزارت دفاع و بهره مندی از توانمندی شرکت های دانش بنیان آن را انجام می دهیم.

