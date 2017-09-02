۳ بازیکن تمدید و ۴ بازیکن ثبت قرارداد کردند/یک آمریکایی جذب شد

محسن داوری در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: «محمدرضا اکبری»، «فرید اصلانی» و «محمد حسن زاده» سه بازیکنی هستند که قراردادشان با تیم بسکتبال پالایش نفت را برای یک فصل دیگر تمدید کردند.

وی اظهار کرد: «آرمان زنگنه» ملی پوش سابق بسکتبال ایران در پست فوروارد قدرتی برای همراهی تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان در فصل آینده با تیم قرارداد بست، این بازیکن با ۲۰۲ سانتیمتر قد سابقه حضور در توزین الکتریک کاشان، مهرام تهران، همیاری زنجان و پتروشیمی بندر امام را دارد.

وی تصریح کرد: «مهرداد آتشی» و «محمد جمشیدی» دو ملی پوش فصل گذشته تیمهای مهرام و پتروشیمی بندر امام نیز با امضای قرارداد به تیم بسکتبال پالایش نفت آبادان پیوستند.

وی یادآور شد: «استیو برت» گارد راس آمریکایی - اوکراینی نیز دیگر بازیکنی است که در فصل پیش رو برای نفت توپ می زند، این بازیکن با ۱۸۹ سانتی متر قد، سابقه بازی در لیگ های پرتوریکو، یونان، چین، یورو لیگ و لبنان را در کارنامه خود دارد.