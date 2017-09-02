به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین هاشمی، استاندار تهران و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، در نامه ای مشترک با مسعود خوانساری(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تهران به عنوان دبیر این شورا) به رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خواستار اجرایی شدن مصوبات این شورا در خصوص تمرکز بالا در بازار ورق‌هیا فولادی با ضخامت پایین شد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر شیوا

رئیس محترم شورای رقابت

با سلام و احترام

پیرو تصمیمات جلسارت ۲۹۹ و ۳۰۰ شورای رقابت مورخ تیر و مرداد ماه ۱۳۹۶ در رابطه با تائید بروز درجه تمرکز بسیار بالا در بازار ورق های فولادی با ضخامت پاپین، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای عملیاتی شدن و پیگیری مصوبات جلسات مذکور به ویژه موارد ذیل دستورات لازم را صادر و از نتیجه امر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران را مطلع فرمایید:

ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار ورق گرم فولادی با ضخامت کمتر از ۵ میلی متر در خصوص نحوه تعیین قیمت پایه محصولات مذکور در بورس کالا که مقرر شده است در راستای اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل با حاصلضرب نرخ ارز سنا در قیمت فوب جهانی تعیین گردد.

ماده ۴ دستورالعمل مبنی بر تکلیف شرکتهای تولید کننده ورق فولادی برای عرضه حداقل ۲۵ درصد از کالا در تالار اصلی بورس کالا

سیدحسین هاشمی مسعود خوانساری

استاندار تهران و رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران