۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۴۰

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه با مهر مطرح کرد:

جزئیات جدیدی از ماجرای پیدا شدن یک نوزاد در رودخانه‌ای درکرمانشاه

کرمانشاه- معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان کرمانشاه، به تشریح جزئیات جدیدی از ماجرای پیدا شدن نوزاد پیدا شده در یکی از رودخانه‌های استان پرداخت.

سرهنگ محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات اتفاق پیدا شدن یک نوزاد از یکی از رودخانه‌های استان کرمانشاه گفت: امروز پیش از ظهر صدای کودکی از داخل نیزارهای رودخانه پشت بیمارستان شهرستان اسلام آباد غرب شنیده شده و افرادی که این صدا را شنیدند موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس  اطلاع رسانی کرده اند.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع رسانی نیروهای ما در نزدیکترین کلانتری واقع در منطقه به محل اعزام شده و پس از اطمینان از شنیده شدن صدای کودک از نیروهای آتش‌نشانی در این شهرستان برای یافتن صاحب صدا کمک می گیرند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از جستجوی نیروهای آتش نشانی، پیش از ظهر امروز کودک مذکور از داخل نیزارهای بیمارستان پیدا می شود و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شده است.

وی از در دستور قرار گرفتن این موضوع توسط پلیس برای احراز هویت کودک و علت این اتفاق خبر داد.

