سرهنگ محمدرضا آمویی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزئیات اتفاق پیدا شدن یک نوزاد از یکی از رودخانه‌های استان کرمانشاه گفت: امروز پیش از ظهر صدای کودکی از داخل نیزارهای رودخانه پشت بیمارستان شهرستان اسلام آباد غرب شنیده شده و افرادی که این صدا را شنیدند موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع رسانی کرده اند.

وی افزود: بلافاصله پس از اطلاع رسانی نیروهای ما در نزدیکترین کلانتری واقع در منطقه به محل اعزام شده و پس از اطمینان از شنیده شدن صدای کودک از نیروهای آتش‌نشانی در این شهرستان برای یافتن صاحب صدا کمک می گیرند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از جستجوی نیروهای آتش نشانی، پیش از ظهر امروز کودک مذکور از داخل نیزارهای بیمارستان پیدا می شود و برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شده است.

وی از در دستور قرار گرفتن این موضوع توسط پلیس برای احراز هویت کودک و علت این اتفاق خبر داد.