۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۰

با حکم رییس جمهور؛

ایرج فاضل به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در حکمی دکتر ایرج فاضل را برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن  الرحیم

جناب آقای دکتر ایرج فاضل

در اجرای ماده (۹) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳.۸.۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی و رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۶.۳، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران

