ایرج فاضل به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در حکمی دکتر ایرج فاضل را برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر ایرج فاضل

در اجرای ماده (۹) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳.۸.۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی و رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۶.۳، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران