ایرج فاضل به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رییس جمهور در حکمی دکتر ایرج فاضل را برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.
متن حکم حجتالاسلام حسن روحانی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر ایرج فاضل
در اجرای ماده (۹) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳.۸.۱۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، با عنایت به سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی و رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۶.۳، به موجب این حکم برای مدت ۴ سال به عنوان «رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، در خدمت به اسلام و ملت شریف ایران از خداوند متعال مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
