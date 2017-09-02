۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۵۶

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان خبر داد؛

کشف ۱۰ هزار شاخه لوله آب قاچاق در بهارستان

بهارستان- فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان ازکشف ۱۰ هزار شاخه لوله آب قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد نور محمدی عصر شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر دپوی لوله های آب قاچاق در یکی از محله های شهرستان، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی ادامه داد: با تلاش ماموران و انجام اقدامات اطلاعاتی و نامحسوس، محل مورد نظر شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی مورد بازرسی قرار گرفت.

نور محمدی افزود:در بازرسی از محل تعداد ۱۰ هزار شاخه لوله آب قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف شد.

این مقام انتظامی با قدردانی از همکاری خوب مردم بیان داشت: در این راستا که یک متهم دستگیر شد پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در پایان اظهار داشت: مقابله جدی با قاچاق کالا در شهرستان به جهت حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از وارد کردن کالای خارجی به صورت جدی در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد و از شهروندان درخواست می شود در صورت اطلاع از فعالیت قاچاقچیان، مراتب را هر چه سریعتر به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی شود تا بتوانیم محیط و جامعه ای عاری از قاچاق کالا داشته باشیم و به اقتصاد کشور کمک کنیم.

کد مطلب 4076638

