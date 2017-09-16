عباس جوانمرد خاطراتش را چاپ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب، خاطرات عباس جوانمرد از دوستان، افراد و شخصیت مطرح هنری کشور است و وی در آن درباره افرادی مختلفی مانند جلال آل‌احمد، احمدشاه قاجار، عزت‌الله انتظامی، منوچهر انور، رخشان بنی‌اعتماد، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، محمدعلی جمال‌زاده، صادق چوبک، علی حاتمی، پوران درخشنده، نجف دریابندری، ‌محمود دولت‌آبادی، ‌سهراب سپهری، حمید سمندریان، احمد شاملو، ‌خسرو شکیبایی، آنتوان دو سنت اگزوپری، شکسپیر، عارف قزوینی، کریم شیره‌ای، مسعود کیمیایی، ابراهیم گلستان، مایاکوفسکی، محمد مصدق، پرویز ناتل خانلری، علی نصریان، صادق هدایت، نیما یوشیج، سعید نفیسی و ... صحبت کرده است.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «این زمان هنوز نمی‌دانم که در آن روزگاران، جذبه صحنه مرا به سوی خود خواند یا برحسب اتفاق به سویش رفتم؛ فقط می‌دانم چنان شور عمیقی در من برانگیخت که بی‌پروا ماوای همیشگی من شد. صحنه جایی شد که زندگی را دوباره به من آموخت و هر روز در آن بازیگر دیگری می‌شوم و نمی‌دانم من در صحنه بازی می‌کنم یا صحنه در من.»

عباس جوانمرد (زاده بهمن ۱۳۰۷ در تهران) پژوهشگر، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر است. وی تحصیل در رشته بازیگری را در سال ۱۳۳۲ آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۳۴ دوره کارگردانی و بازیگری را، زیر نظر پروفسور دیویدسون در دانشگاه تهران گذراند.

جوانمرد در زمینه تئاتر و نمایش پژوهش‌های متعددی دارد که دربرگیرنده ریشه‌یابی تئاتر اروپا و ایران است. کارگردانی نمایش‌هایی مانند افعی طلایی (۱۳۳۵)، بلبل سرگشته (علی نصیریان) (۱۳۳۶)، قصه ماه پنهان (۱۳۴۳)، غروب در دیاری غریب (۱۳۴۴)، آلونک (۱۳۴۴)، پهلوان اکبر می‌میرد (۱۳۴۵)، سگی در خرمن جا (۱۳۴۹)، تامارزوها (۱۳۵۱)، تانیکو (۱۳۶۸)، شهر آفتاب مهتاب، قصه طلسم حریر و ماهیگیر، مارگریت، همه پسران من، موش‌ها و آدم‌ها و ... در کارنامه هنری جوانمرد ثبت است.

همچنین پیدایی، تجربه‌ها و کارهای گروه هنر ملی، تکلمه‌ای بر تعزیه و نمایش ملی، تئاتر، هویت و نمایش ملی، غبار منی، پدرخوانده، نقدی به یک نقد و شهر طلایی، از جمله کتاب‌های منتشرشده از عباس جوانمرد است.

کتاب «دیدار با خویش»، اثر عباس جوانمرد در ۴۸۸ صفحه، شمارگان ۷۷۰ نسخه و به‌بهای ۵۰ هزار تومان توسط نشر نو منتشر و روانه بازار نشر شده است.