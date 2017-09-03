قرارگاه پدافند هوایی خط مقدمِ دفاع از حیثیت و موجودیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، حضرت آیت الله خامنه‌ای فرمانده معظم کل قوا ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، این قرارگاه را «خط مقدمِ دفاع از حیثیت و موجودیت کشور» خواندند و با اشاره به نقش بی‌بدیل نیروی انسانی در پیشرفت بخشهای مختلف از جمله نیروهای مسلح، تأکید کردند: باید با کار و تلاش بی‌وقفه، استعدادهای پرشمار نیروی انسانی را شکوفا کنید و آن را در خدمت رفع نیازها و کمبودهای کشور قرار دهید.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، خدمت در خط مقدم مقابله با تهدیدات را فرصتی ارزشمند برای نیروهای غیور، مؤمن و شریف در قرارگاه پدافند هوایی برشمردند و افزودند: کارهای بسیار خوبی در قرارگاه پدافند هوایی انجام شده است که نشان‌دهنده وجود عزم و انگیزه و توانایی در این نیرو است.

رهبر انقلاب اسلامی، نیروی انسانیِ با سواد، با تدبیر، شجاع و خستگی‌ناپذیر را پایه و اساس غلبه بر موانع و عبور از آنها دانستند و گفتند: پیشرفت‌های فراوان در بخشهای مختلف همچون نیروهای مسلح و همچنین بخش علم و فناوری نشان‌دهنده وجود توانایی در نیروی انسانی جوان و پر انگیزه کشور است و فرزندان توانای ایران چه در داخل و چه در مراکز علمی و فناوری دنیا مایه افتخار و مباهات هستند.

ایشان، نسخه علاج‌بخشِ مشکلات کشور را بکار گرفتن و فعال کردن این توانایی‌ها و استعدادهای جوشان خواندند و با تقدیر از هماهنگی ارتش و سپاه در قرارگاه پدافند هوایی و همچنین همکاری این قرارگاه با وزارت دفاع و دانشگاهها و مراکز علمی در برطرف کردن نیازها و کمبودها، افزودند: کار و تلاش را با آهنگی پر شتاب‌تر از قبل ادامه دهید و با ارائه طرحهای نو و ابتکاری در جهت خودکفایی کشور، به پیش بروید.

پیش از سخنان فرمانده معظم کل قوا، امیر سرتیپ اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(صلی الله علیه و آله) با گرامی‌داشت سالروز تشکیل این قرارگاه، گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده بیان کرد.