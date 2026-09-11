وحدت و انسجام، رمز پیروزی در برابر دشمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با تبیین موضوع اسقاط دلار؛ چرا و چگونه؟ اظهار کرد: مطالبه اسقاط تدریجی دلار از طراز نقش‌آفرینی که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده، راهبردی برای کاهش وابستگی اقتصادی، بی‌اثرسازی تحریم‌ها، قطع سلطه دلار بر قیمت‌گذاری داخلی و معیشت مردم و از همه مهم‌تر، نیاز امنیتی-اقتصادی و رکنی از ارکان اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

وی افزود: آمریکا به دلیل وابستگی بقای هژمونی خود به دلار، به‌شدت از این روند هراس دارد؛ چراکه دلار را به ابزاری برای چاپ پول بدون تولید، تأمین کسری بودجه، نظارت جهانی و اعتبار سیاسی تبدیل کرده است.

امام جمعه اصلاندوز گفت: امام شهید نیز بر حذف دلار از مبادلات تجاری و قیمت‌گذاری غیردلاری محصولات دولتی تأکید داشتند. در کنار این، تقویت پول ملی از طریق تولید، مهار تورم، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت، ریشه‌ای‌ترین راهکار است. اجرای تدریجی این فرایند، همراه با مقابله با ذی‌نفعان داخلی وضع موجود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

حجت الاسلام و المسلمین جعفرزاده با تبیین ابعاد افزایش نرخ سوم بنزین خاطرنشان کرد: چرایی این تدبیر و اقدام دولت این بود که مصرف روزانه بنزین (حدود ۱۳۲ میلیون لیتر) از تولید (حدود ۱۲۲ میلیون لیتر) بیشتر است و هر روز حدود ۱۰ میلیون لیتر کسری داریم. این ناترازی به دلیل رشد مصرف، قاچاق سوخت و کمبود جایگزین‌هایی مثل گاز طبیعی ایجاد شده است. هدف دولت این است که با گران کردن مصرف اضافی، فشار روی ذخایر را کم کند و زمان لازم برای راه‌های دیگر (مثل افزایش تولید یا توسعه حمل‌ونقل عمومی) را به دست آورد.

وی افزود: اگرچه افزایش فقط برای مصرف بالا است، اما مردم نگرانند که این تصمیم به تورم، گرانی کرایه و قیمت کالاها دامن بزند. در فضای اجتماعی، واکنش‌ها قابل توجه است و در بسترهای مجازی میان کاربران این بسترها فضای نگرانی وجود دارد. برخی این تصمیم را با گرانی عمومی و فشار معیشتی یکی می‌دانند، نه فقط یک تغییر فنی. توصیه ما به همه عزیزان این است که این تصمیم دولت را که بر مبنای کاهش فشار روی ذخایر است، سیاسی و جناحی نبینند. در شرایط حاضر کشور، وحدت و انسجام است که ما را در برابر دشمنان پیروز قطعی خواهد کرد. طبیعی است که بعد از پایان جنگ، حجم غالب مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز با حسن مدیریت قابل حل خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین جعفرزاده ادامه داد: باید توجه داشت که نگرانی‌های عمومی مردم درباره آثار تورمی یک امر طبیعی است؛ بنابراین از دولت محترم می‌خواهیم این نگرانی‌ها را به‌صورت شفاف دریابد و جامعه را از نگرانی برهاند. در ثانی، با اتخاذ سیاست‌های کنترلی غیرقیمتی و نظارت مستمر بر بازار اجازه ندهد این اتفاق به سفره و معیشت مردم آسیب بزند.

وی در پایان با ذکر مطلبی از شهید محراب گفت: آیت‌الله مدنی فرمود: من در دو موضوع نسبت به خودم شک کردم: یکی اینکه به من می‌گویید «سید اسدالله»؛ آیا واقعاً من از اولاد پیامبر هستم؟ و دیگر اینکه آیا من لیاقت آن را دارم که در راه خدا شهید بشوم یا نه؟ روزی به حرم امام حسین (ع) رفتم و در آنجا با ناله و زاری از امام خواستم که جوابم را بدهد. پس از مدتی، یک شب امام حسین (ع) را در خواب دیدم که بالای سرم آمد و دستی به سرم کشید و این جمله را فرمود: «یا بُنَی! اَنْتَ مَقتُولٌ» که جواب دو سؤال من در آن بود.