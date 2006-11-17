  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲

تصویربرداری "شکر تلخ" در تهران ادامه دارد

تصویربرداری "شکر تلخ" در تهران ادامه دارد

مرحله تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "شکر تلخ" به کارگردانی احمد کاوری با بازی رضا رویگری در تهران ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمنامه این سریال بر اساس طرحی از مرتضی هواسی به قلم احمد کاوری و سعید تشکری نوشته شده و اکنون نزدیک به 30 درصد از مرحله تولید را پشت سر گذاشته است.



رضا رویگری بازیگر نقش رسول

داستان "شکر تلخ" درباره مردی سابقه دار به نام رسول است که پس از اینکه سال ها درگیر کارهای غیرقانونی بوده، برای بازگشت به خانواده تلاش می کند. اما گذشته تاریک او را رها نمی کند و چند قاچاقچی با آوردن بسته های مواد مخدر در زندگی او سعی می کنند تا دوباره وی را به سوی خود بازگردانند.

رضا رویگری، شیرین بینا، فرهاد اصلانی، مجید مشیری، نگین صدق گویا، علیرضا اوسیوند، محسن قاضی مرادی، شهرام عبدلی، علی سلیمانی، حمیدرضا میلاد و حسن تسعیری بازیگران این سریال و روژان آرین منش هنرمند خردسال سریال هستند.

همچنین مرتضی هواسی تهیه کننده، هومن کبیری مدیر تولید، سمیرا شجاعی طراح صحنه و لباس، بابک شعاعی طراح چهره پردازی، فرخ فدائی صدابردار، مهران برومند برنامه ریز و دستیار اول کارگردان و فرامرز روشنایی روابط عمومی سریال هستند.

مجموعه تلویزیونی "شکر تلخ" به سفارش معاونت امور استان های سازمان صدا و سیما در سیمای مرکز ایلام تولید می شود و از یکی از شبکه های سراسری در قالب 13 قسمت 45 دقیقه ای پخش خواهد شد.

کد خبر 407920

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها