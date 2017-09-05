واعظی: مصمم هستیم روابط تهران و باکو را بیش از پیش توسعه دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در تماس تلفنی شاهین مصطفی‌اف وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رئیس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان، با بیان اینکه روابط دو کشور در چهار سال گذشته از پیشرفت بسیار خوبی برخوردار بوده است، افزود: باید تلاش کنیم از دستاوردهایی که در چهار سال گذشته در مسیر تحکیم روابط محقق شده، با قوت صیانت کرده و در کنار آن سطح روابط را هر چه بیشتر گسترش دهیم.

وی با تاکید بر توسعه روز افزون روابط تهران – باکو گفت: با توجه به ظرفیت های گسترده همکاری و اشتراکات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، مصمم هستیم با فعال کردن همه ظرفیت های موجود در مسیر منافع ملت های خود، روابط دو کشور را بیش از پیش توسعه دهیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تسریع در اجرای پروژه های مشترک و برنامه های توافق شده را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: همه تلاش ما باید این باشد که هرچه زودتر پروژه های توافق شده به سرعت عملیاتی شده و با شناسایی ظرفیت های جدید، در مسیر تحکیم روز افزون مناسبات دو کشور و افزایش سطح همکاری های دوجانبه و چند جانبه گام برداریم.

واعظی تصریح کرد: اجرای کامل آنچه در چهار سال گذشته توافق کرده‌ایم، سطح روابط دو کشور در دوره جدید را بیش از گذشته افزایش خواهد داد.

مصطفی شاهین وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان و رییس آذربایجانی کمیسیون مشترک دو کشور نیز دراین مکالمه تلفنی با تبریک انتخاب مجدد دکتر روحانی به ریاست جمهوری و آرزوی موفقیت برای دکتر واعظی در مسوولیت جدید، گفت: در چهار سال گذشته با تلاش مشترک یکدیگر روابط دو کشور بهبود یافته و اقدامات مشترکی در راستای منافع دو ملت انجام گرفت و امیدوارم در دوره جدید نیز سطح مناسبات تهران- باکو بیش از پیش توسعه یابد.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری آذربایجان مصمم است توافقات امضا شده را با سرعت به اتمام برساند و برنامه های جدیدی را نیز در راستای تقویت روابط ایران و آذربایجان تعریف و عملیاتی کند.