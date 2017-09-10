پپ: حاضر به معاوضه استرلینگ و سانچس نشدم

به گزارش خبرگزاری مهر، پپ گواردیولا، سرمربی تیم فوتبال منچسترسیتی، مدعی شده در بازار نقل و انتقالات میخواستند الکسیس سانچس را از آرسنال بخرند، اما توپچیها در ازای او رحیم استرلینگ را درخواست کردند که با مخالفت پپ رو به رو شدهاند.
گواردیولا در این باره گفت: نمیدانم در زمستان یا تابستان بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. ما برای جذب سانچس ابراز علاقه کردیم، اما آرسنال مشتاق تبادل بازیکن بود و استرلینگ را میخواست و من گفتم که این جزو گزینههای ما نیست.
پپ در ادامه کفت: من خیلی به استرلینگ اعتقاد دارم، تنها چیزی که حاضر بودم در ازای الکسیس بدهم پول بود، اما اگر این اتفاق میافتاد آنها نمیتوانستند جانشین برای او پیدا کنند و فرصتی برای خرید بازیکن نداشتند. حالا یک سال است که من در انگلیس هستم و درک میکنم در این کشور چقدر به سنتها اهمیت داده میشود. تغییر شرایط هم سخت است.
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