روحانی تهران را به مقصد آستانه ترک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم بدرقه رییس جمهور در فرودگاه مهرآباد، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و جمعی از وزیران حضور داشتند.

حجت الاسلامحسن روحانی در این سفر دو روزه علاوه بر حضور و سخنرانی در اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در حوزه علم و فناوری، ملاقاتهایی نیز با سران کشورهای اسلامی، از جمله رییس جمهور قزاقستان خواهد داشت و علاوه بر روابط دوجانبه، در خصوص مهمترین مسایل منطقه ای و بین المللی گفتگو خواهد کرد.

اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در حوزه علم و فناوری روزهای شنبه و یکشنبه هجدهم و نوزدهم شهریور ماه به میزبانی قزاقستان در آستانه برگزار خواهد شد.