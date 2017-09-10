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۱۹ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

مراسم روز ایران در نمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد

مراسم روز ایران در نمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد

 برنامه روز ایران با حضور ایران‌شناسان روس در محل غرفه ایران در نمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، جمهوری اسلامی ایران درغرفه‌ای به مساحت 24 متر مربع در سیامین دوره نمایشگاه کتاب مسکو حضور دارد.

برنامه روز ایران با حضور ایران شناسان روس، رئیس انجمن ادبی فرهنگی خیام، رئیس مرکز زبان فارسی و استاد دانشگاه زبان‌شناسی مسکو، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو و مسئولان غرفه ایران عصرروز 18 شهریو در نمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد.

در این برنامه ضمن معرفی کتاب تاریخ ایران در خصوص زمینه‌های مشترک همکاری و تعامل فرهنگی بین دو کشور بحث و گفتگو شد. قطعاتی از موسیقی اصیل ایرانی نیز در ادامه توسط هنرمندان کشورمان اجرا شد.

دیدار مسئولان غرفه ایران در نمایشگاه کتاب مسکو با گریگوریف؛ معاون آژانس فدرال چاپ و نشر روسیه، نیکی مارتینف؛ مدیر روابط بین المللی آژانس و کایکین؛ ریس نمایشگاه کتاب مسکو از جمله برنامه‌هایی بود که به دنبال حضور ایران در نمایشگاه کتاب مسکو صورت گرفت.

سی امین دوره نمایشگاه کتاب مسکو امروز به کار خود پایان می دهد.

کد مطلب 4082762
حمید نورشمسی

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