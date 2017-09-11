نامزدهای نهمین جشن مستقل سینمای انیمیشن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای دریافت جایزه در بخش های مختلف نهمین جشن مستقل سینمای انیمیشن ایران توسط محمدعلی صفورا دبیر جشن اعلام شد.

جوایز این دوره به اسم هنرمندان فقید عرصه انیمیشن، زنده یاد اسفندیار احمدیه، نفیسه ریاحی، پرویز نادری، وجیه الله فردمقدم، مهدی سماکار و وحید نصیریان نامگذاری شده است.

اسامی نامزدها در بخش های مختلف به شرح زیر است:

نامزدهای بهترین موسیقی:

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (میلاد موحدی)

داش آکل (مریم چالش)

رهایی از بهشت (محمدرضا علیقلی)

فهرست مقدس (بهزاد عبدی)

سیاه و سفید (میلاد موحدی)

نامزدهای بهترین صداگذاری:

آدم خانگی (بهروز شهامت)

داش آکل (مرتضی احرابی، پیمان واحدی)

رهایی از بهشت (ارش قاسمی)

فهرست مقدس (فرشید جلیلی)

روبی و جوجه ها (بابک نکویی، آرمین بهاری)

نامزدهای بخش بهترین سبک بصری:

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (معین صمدی، فراز شانیار)

داش آکل (مرتضی نائیجی)

رهایی از بهشت (علی نوری اسکویی)

هزار افسان (امیر معین)

یال و کوپال (شیوا صادق اسدی)

نامزدهای بخش بهترین متحرک سازی (انیمیت):

پیشخدمت (فرنوش عابدی و نگاه فردیار)

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (هادی طبسی و گروه متحرک سازی)

داش آکل (زهرا آیت الهی، سیامک تکلو، حجت اعظم پور، لاله ضیایی)

روبی و جوجه ها (احسان انصاری، اشکان نعیمی، مریم ریاضی، مجید شیرعلی، عهدیه مدرسی)

رهایی از بهشت (آرش احسان و ابوالفضل برومندی)

نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه:

آدم خانگی (مرضیه ابرار پایدار)

پیشخدمت (محمدرضا عابدی)

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (معین صمدی)

داش آکل (هاجر مهرانی و مریم چالش)

یال و کوپال (شیوا صادق اسدی)

نامزدهای بهترین کارگردانی:

پیشخدمت (فرنوش عابدی)

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (معین صمدی)

داش آکل (هاجر مهرانی)

رهایی از بهشت (علی نوری اسکویی)

هزار افسان (عباس جلالی یکتا- اصغر صفار)

نامزدهای بهترین فیلم کوتاه انیمیشن:

پیشخدمت (فرنوش عابدی و مرکز گسترش سینمای تجربی)

جمشید مرثیه ای بر یک اسطوره (معین صمدی و مرکز گسترش سینمای تجربی)

داش آکل (هاجر مهرانی و مرکز گسترش سینمای تجربی)

هزار افسان (اصغر صفار)

یال و کوپال (شیوا صادق اسدی)

نامزدهای بهترین فیلم بلند انیمیشن:

رهایی از بهشت (علی نوری اسکویی)

فهرست مقدس (محمدامین همدانی)