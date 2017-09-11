به گزارش خبرگزاری مهر، سردار نعمان غلامی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به اقداماتی در زمینه محرومیتزدایی در حاشیه شهرها اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان بسیج با ظرفیتهای خوبی از نیروهای جهادی و نیروهای خیر مرتبط است و این نیروها با علاقه و انگیزه در نقاط محروم برای کار در مسئله محرومیتزدایی حضور پیدا میکنند، در سال گذشته کاری را آغاز کرده تا بتواند در ۳۲۰ محله حاشیه شهرهای سطح کشور برای حل مشکلات مربوطه به دولت کمک کند.
وی افزود: بنابراین گروههای جهادی و سایر ظرفیتهای بسیج سازندگی که میتواند در تعامل با دولت پروژههای کوچک را بگیرد و در نقاط محروم اجرا کند تمرکز خود را در نقاط مذکور گذاشته است.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور اظهار داشت: در این زمینه نیز هماهنگیها و همافزاییهایی با بخشهای مختلف دولت به ویژه در بحث وزارت مسکن و شهرسازی داریم؛ در این راستا تعاملاتی برقرار شده تا ظرفیتها در نقاط مشترکی که با یکدیگر کار میکنیم هماهنگ شود.
وی گفت: اعتقاد داریم ظرفیتهایی که در دورن نظام در بحث حل مشکلات در حال هزینه شدن است اگر هماهنگ و همافزا شوند و نیز بر روی نقطهای مشخص تمرکز پیدا کند کارها با سرعت بیشتری پیش میرود.
سردار غلامی افزود: امسال نیز در این رابطه کاری جدی خواهیم داشت به طوری که سپاه و سازمان بسیج با یکدیگر هماهنگ شده و قرارگاه قرب کوثر و سازمان بسیج سازندگی و نیز سپاههای استانی با توجه به دستور سردار جعفری با هماهنگیهایی در محلات نقش آفرینی میکنند.
وی با بیان اینکه در مجموعه بسیج سازندگی و گروههای جهادی ظرفیت نیروها، تخصص، علاقه و انگیزه آنها را با ظرفیت دستگاهها تلفیق میکنیم، گفت: از منابع خیران و نیز منابع سازمان بسیج برای مناطق حاشیه شهرها استفاده میشود ولی امسال تمرکز جدی بر این ۳۲۰ محله خواهد بود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: در تفاهمنامهای که سال گذشته بین سپاه و کمیته امداد منعقد شده و سازمان بسیج سازندگی مجری آن است در سطح کشور ۵ هزار و ۴۰۰ منزل برای مددجویان کمیته امداد ساخته میشود.
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