انقلابی گری و مجاهدت حوزه های علمیه اهمیت بالایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی رئیس بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با طلاب حوزه های علمیه استان تهران گفت: در فرمایشات رهبر معظم انقلاب با طلاب مطالب بسیار با اهمیتی مطرح شد.

وی افزود: یکی تذکرات فردی بود که طلاب باید به درس خواندن اهمیت دهند و خودسازی و تقوا پیشگی را در نظر داشته باشند که نیاز عمومی جامعه است.

رئیس بسیج طلاب و روحانیون کشور تصریح کرد: نکته بعدی بحث اخلاص در کار بود که مقام معظم رهبری خیلی تاکید داشتند و آنچه بیشتر دارای اهمیت است مبارزه کردن حوزه های علمیه است که مورد توجه ایشان بود. اگر در یک کشوری نسبت به مجاهدت ها که هم شخصی است یعنی مبارزه با هوای نفس و دوم مجاهدت با نیروهای بیرونی و کسانی که دنبال براندازی نظام هستند بی توجهی شود ضرر می بینیم.

حجت الاسلام گواهی گفت: طلاب باید مراقب باشند که هم انقلاب آسیب نبیند و هم دین، بنابراین بحث انقلابی گری و مجاهدت حوزه های علمیه بسیار مهم است. حزه های علمیه تا امروز در مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی حقیقتا نقش خوبی را ایفا کردند.

وی بیان داشت: روحانیون همیشه در صحنه بوده اند واین نکته مهم است که مراقب باشیم روحانیت سست و بی تفاوت نشود چرا که این بزرگترین آسیب است. روحانیت باید مثل گذشته جلودار باشد.