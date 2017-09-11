علم و عمل دو بال برای پرواز حقیقی در رسیدن به مقصد است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله تحریری، تولیت مدرسه علمیه مروی در همایش نهال قد کشیده که عصر روز گذشته پیرامون بیانان مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب حوزه تهران و بررسی راه کارهای تحقق آن برگزارشد، به ایراد سخنرانی در این رابطه پرداخت.

وی در ابتدا، با اشاره به واقعه غدیر گفت: واقعه غدیر، واقعه ای زمانی نیست بلکه واقعه ای است برای حرکت انسان به سوی کمال حقیقی و ولایت الهی تحت ولایت امیرالمومنین (ع) که این واقعه از ولایت الهی شروع و به ولایت الهی ختم می شود، لذا ولایت حق در حیطه زمان و مکان نمی گنجد اگرچه ظاهر انسان به زمان و مکان مقید است.

آیت الله تحریری در ادامه افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری اگرچه در رابطه با حوزه علمیه است ولی حقیقتش همان ارتباط با واقعیت غدیر است به این معنی که واقعیت غدیر یعنی اینکه دین زنده است و دین برای زنده کردن آمده است و کسانی می توانند در پرتو زنده کردن دین قرار گیرند که خودشان با دین زنده شده اند و مصداق تام و واقعی این بیان، انبیاء و ائمه هستند.

استاد حوزه علمیه بیانات خود را این گونه ادامه داد: اگرچه فرمایشات نورانی مقام معظم رهبری، روشن است منتها برای تأکید و لبیک گفتن به این ندا، ما باید همواره به دور هم جمع شویم و پیام ها را بررسی کنیم تا فراموش نکنیم. به هر حال این گفتمان ها لازم است تا غفلت انسان را نگیرد.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که طلاب ادامه دهنده راه انبیاء هستند گفت: کار انبیاء تبلیغ بود و ما نیز برای تبلیغ صحیح نیاز به مقدماتی داریم:

۱- مقصد عالی برای حرکت در حوزه: که این مقصد عالی مطابق پیام غدیر تحت ولایت الله قرار گرفتن است که موجب خروج انسان از ظلمات می شود.

۲- همت بلند در راستای درک دین: البته درک دین در پرتو این سوالات که دین از کجا آمده و برای کیست و هدف و محتوای آن چیست، محقق می شود.

۳- خشیت در مقابل خداوند متعال: رکن اولیه مبلغ -که طلاب از ابتدا تا انتهای طلبگی وظیفه اصلی شان تبلیغ است – خشیت است و خشیت یعنی حالت نگرانی از اینکه جای عبد و مولی عوض نشود. که البته این مورد را نیز مقام معظم رهبری در سخنانشان اشاره داشتند که: ما همواره باید به دنبال خشیت باشیم.

آیت الله تحریری در پایان تصریح کرد: ما نباید به دنبال برنامه ریزی های جامع و کامل باشیم، مسئولین وظیفه خود را انجام می دهند ولی ما طلاب باید دنبال تلاش علمی خود باشیم و در کنار آن تلاش عملی هم داشته باشیم تا سیر علمی و عملی با هم باشد. علم و عمل دو بال برای پرواز حقیقی در رسیدن به مقصد است.