معرفی غدیر برابر با احیاء و ابلاغ دین است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم حفظ خطبه غدیر ویژه طلاب و اساتید حوزه علمیه تهران به همت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه استان تهران، بنیاد بین‌المللی غدیر، دانشگاه امام صادق (ع) و جامعه المصطفی العالمیه در مسجد امام حسین (ع) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام حمید ارشاد معاون تهذیب حوزه علمیه تهران به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: این اقدام مبارک برای نخستین بار است که در سطح حوزه علمیه تهران اتفاق افتاد و با استقبال چشم گیر طلاب مواجه شد.

معاون تهذیب حوزه علمیه تهران با بیان اینکه در این حرکت مبارک طلاب حوزه علمیه خواهران و برادران شرکت کرند، عنوان کرد: مرحله دوم در دهه ولایت و امامت ۱۴۰۱ برگزار خواهد شد.

در ادامه حسین ظریف منش مدیر عامل بنیاد بین‌المللی غدیر به ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: بنیاد بین‌المللی غدیر در راستای انجام مأموریت خویش که ترویج و تبیین واقعه غدیر خم است فعالیت‌های بسیاری انجام می‌دهد چرا که غدیر راه نجات بشریت و امکان پذیر در طی مسیر حیات طیبه محسوب می‌شود. بنیاد موظف است آموزه‌ها و حقایق غدیر را برای بشریت و انسان‌های عصر حاضر تبیین و تشریح کند تا انسان‌ها بتوانند از یوق استعمار، استبداد و ظلم موجود نجات یابند.

ظریف منش ادامه داد: هدف بنیاد به عنوان ایده پرداز و تبیین کننده غدیر، ترویج و تبلیغ پیام غدیر است. با توجه به شرایط کنونی و همه گیر شدن ویروس منحوس کرونا این بنیاد در این مدت همایش‌های علمی مجازی، زمینه سازی برای فعالیت هنرمندان در عرصه ترویج غدیر و… را فراهم کرده است تا بتواند وجهه امیرمومنان علی را به همگان معرفی کند.

وی یکی از برنامه‌های جدی بنیاد را توجه بشر به خطبه غدیر دانست و گفت: تا ۳ سال پیش می‌توان گفت بیش از ۵ هزار حافظ کل خطبه غدیر داشتیم اما امسال با پیشنهادی که به حوزه علمیه تهران و سایر حوزه‌های علمیه شد احتمال می‌دهیم این آمار افزایش قابل توجهی داشته باشد. حوزه‌های علمیه می‌توانند در حفظ، آشنایی و شرح خطبه غدیر اهتمام ویژه ای داشته باشند.

در ادامه حجت الاسلام سید محمدحسن ابوترابی فرد تولیت مدرسه علمیه امام حسین (ع) به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: حفظ خطبه غدیر توفیق بزرگی است که طلاب باید آن را قدر بدانند و به تبلیغ این پیام بپردازند. غدیر خطبه تاریخ سازی است که لازم است طلاب با قلم فرسایی در این زمینه و تبلیغ معارف آن راه را برای پیمودن دیگران نیز هموار سازند.

معرفی غدیر برابر با احیا و ابلاغ دین است

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: در اهمیت توجه به غدیر اقدام پیامبر اعظم و بیانات محوری و کلیدی ایشان همین جمله کافی است که می‌فرمایند عدم ابلاغ و بیان رسالتی که خداوند بر دوش من گذاشت تا پیام غدیر را ابلاغ کنم برابر است با عدم ابلاغ دین؛ این نکته بسیار مهمی است که طلاب و فضلا باید به آن توجه کنند چرا که معرفی غدیر برابر با احیا و ابلاغ دین است؛ بنابراین اگر دین و مکتبی بخواهد به عنوان یک مکتب تضمین کننده سعادت و حیات انسان در طول تاریخ باشد باید چهار ویژگی داشته باشد.

تولیت مدرسه علمیه امام حسین (ع) افزود: ابتدا مفاهیم آن دین و مکتب باید با فطرت آدمی منطبق باشد. اگر این انطباق در دین اسلام نبود ممکن بود در برهه‌ای از زمان دین اسلام افول کند از این رو دستورات و احکام الهی منطبق با فطرت انسانی است.

وی اضافه کرد: همچنین باید این احکام مطابق با فطرت و برهان به همه حوزه‌های مورد نیاز انسان در دنیا و آخرت پاسخ دهد. دین اسلام به عنوان یک دین جامع تضمین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت است. دیگر آنکه برای ماندگاری عدم تحریف لازم است. قرآن کریم عدم تحریف را تضمین کرده است و یکی از دلایل روشن بر حقانیت دین مبین اسلام آن است که بعد از ۱۴۰۰ سال از ظهور اسلام دست همه مسلمانان تنها یک کتاب قرآن است. آیا این معجزه خداوند نیست؟

ابوترابی در پایان خاطر نشان کرد: چهارمین دلیل مربوط به رهبران آن مکتب است. ممکن است مکتبی آن سه شرط قبلی را داشته باشد اما از رهبران شایسته و صالح محروم باشد قطعاً آن حکومت و مکتب همانند دوران بنی امیه و بنی العباس می‌شود. بنابراین رمز ماندگاری اسلام وجود رهبران صالح است که پیامبر اکرم در روز غدیر آن را ابلاغ فرمودند. بر همین اساس است که ابلاغ غدیر برابر با ابلاغ دین است.