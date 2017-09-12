به گزارش خبرگزاری مهر، مارکو آسنسیو توضیح داده که پیش از این تیم فوتبال بارسلونا به دنبال جذبش بوده و همچنین اعلام کرده تمایلی به بازی در پاری‌سن ژرمن ندارد.

این بازیکن ۲۱ ساله از ابتدای فصل شروعی رویایی داشته و در ۶ بازی در تمام رقابت‌ها برای تیم فوتبال رئال مادرید ۴ گل زده است.

ملی‌پوش اسپانیایی که در سال ۲۰۱۴ از مایورکا به مادرید پیوسته توانسته خودش را به عنوان یکی از آینده‌دارترین جوانان ورزش فوتبال معرفی کند. او ماه گذشته به تیم‌هایی مانند پاری‌سن ژرمن نسبت داده شد، اما اعلام کرده در مادرید خوشحال است.

آسنسیو در گفتگو با کوپه گفت: نمی‌دانم چقدر می‎ارزم، فکر می‌کنم رقم فسخ قراردادم گویای همه‌چیز باشد.

او در پاسخ به این سوال که دوست داشته به پاری‌سن ژرمن برود یا نه گفته است: نه، اصلا نه، چون اینجا خیلی خوشحالم.

آسنسیو درباره یکی دیگر از پیشنهاداتش گفت: کارم را با مایورکا شروع کرد و بعد ناگهان بارسا پیدا شد. اما هرچه سرنوشت باشد همان می‌شود. سرنوشت من هم بارسا نبود، خودم هم خوشحال بودم که در رئال مادرید بازی کنم و تلاشم را برای موفقیت این تیم بکنم. به همین دلیل وقتی متوجه شدم رئال مادرید هم من را می‌خواهد، خیلی سریع گفتم می‌خواهم در آن تیم بازی کنم.