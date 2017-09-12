علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۶ که امروز با حضور معاون روابط کار وزیر کار و شرکای اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: در این جلسه سه کمیته تخصصی ذیل شورای عالی کار تشکیل شد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل سه کمیته روابط کار، کمیته دستمزد و کمیته تغییر ساختار در این شورا خبرداد و افزود: شرح وظیفه کمیته روابط کار بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های قانون کار از جمله تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر» است.

وی با اشاره به شرح وظیفه کمیته دسمتزد نیز گفت: در جلسه امروز مقرر شد کمیته دستمزد تحت عنوان کمیته دائمی به فعالیت خود ادامه دهد و به استناد قانون کار ابعاد مختلف تعیین دستمزد سالانه با در نظر گرفتن هزینه معیشت خانوار را مورد بررسی قرار دهد.

خدایی همچنین درباره کمیته تغییر ساختار افزود: درخصوص تغییر ساختار کارگاه‌ها نیز در این کمیته بحث و بررسی می‌شود.

عضو کارگری شورای عالی کار تعیین دبیر شورا را از دیگر مصوبات جلسه عصر امروز عنوان کرد و گفت: از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مشریان (معاون وزیر کار در امور روابط کار) به عنوان دبیر شورا پیشنهاد شد که اعضا با اکثریت قاطع با این پیشنهاد موافقت کردند.