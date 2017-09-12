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۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

تشکیل ۳ کمیته تخصصی ذیل شورای‌عالی کار/کمیته دستمزد «دائمی» شد

تشکیل ۳ کمیته تخصصی ذیل شورای‌عالی کار/کمیته دستمزد «دائمی» شد

عضو کارگری شورای عالی کار از تشکیل سه کمیته تخصصی در جلسه امروز شورا خبرداد و گفت:در این جلسه کمیته روابط کار مسئول تدوین آیین نامه‌های قانون کار از جمله تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت شد.

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۶ که امروز با حضور معاون روابط کار وزیر کار و شرکای اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شد، گفت: در این جلسه سه کمیته تخصصی ذیل شورای عالی کار تشکیل شد.

عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از تشکیل سه کمیته روابط کار، کمیته دستمزد و کمیته تغییر ساختار در این شورا خبرداد و افزود: شرح وظیفه کمیته روابط کار بررسی و تدوین آیین‌نامه‌های قانون کار از جمله تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در خصوص «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر» است.

وی با اشاره به شرح وظیفه کمیته دسمتزد نیز گفت: در جلسه امروز مقرر شد کمیته دستمزد تحت عنوان کمیته دائمی به فعالیت خود ادامه دهد و به استناد قانون کار ابعاد مختلف تعیین دستمزد سالانه با در نظر گرفتن هزینه معیشت خانوار را مورد بررسی قرار دهد.

خدایی همچنین درباره کمیته تغییر ساختار افزود: درخصوص تغییر ساختار کارگاه‌ها نیز در این کمیته بحث و بررسی می‌شود.

عضو کارگری شورای عالی کار تعیین دبیر شورا را از دیگر مصوبات جلسه عصر امروز عنوان کرد و گفت: از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مشریان (معاون وزیر کار در امور روابط کار) به عنوان دبیر شورا پیشنهاد شد که اعضا با اکثریت قاطع با این پیشنهاد موافقت کردند.

کد مطلب 4085516
محمد جندقی

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