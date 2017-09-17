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۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

در جلسه مستندسازان با دبیر جشنواره فجر

نحوه حضور مستند در جشنواره فیلم فجر بررسی شد

نحوه حضور مستند در جشنواره فیلم فجر بررسی شد

در جلسه ابراهیم داروغه زاده و تعدادی از مستندسازان درباره نحوه حضور فیلم های مستند در جشنواره فیلم فجر بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ابراهیم داروغه زاده معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی و تعدادی از مستندسازان درباره نحوه حضور فیلم های مستند در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه که روز گذشته ۲۵ شهریور در دفتر معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی برگزار شد با آسیب شناسی حضور فیلم مستند در دوره های پیشین جشنواره فیلم فجر، پیشنهادات درباره دوره آتی مطرح و قرار شد طی روزهای آینده جلسه دیگری با تعداد دیگری از مستندسازان برگزار شود تا جمع بندی نهایی صورت گیرد.

دبیر جشنواره فیلم فجر با اشاره به جایگاه فیلم مستند بر لزوم ارایه راهکاری برای بهتر دیده شدن آثار این حوزه تاکید کرد.

مرتضی رزاق کریمی، سعید رشتیان، رامین حیدری فاروقی، محمد کارت از حاضران در این جلسه بودند.

کد مطلب 4089215
زهرا منصوری

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