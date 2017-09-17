کمیسیون فرهنگی مجلس از نوشت افزار ایرانی اسلامی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه ذوالقدر دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از پنجمین نمایشگاه ایران نوشت گفت: با وجود فرهنگ و تاریخ غنی کشورمان چرا باید از شخصیت های انیمیشن های غربی برای طرح نوشت افزار های کودکانمان استفاده کنیم.

وی افزود: امیدواریم تبلیغات به نوعی صورت گیرد که اقبال مردم نسبت به این تولیدات نوشت افزار ملی افزایش یابد و ما هم در راستای حمایت از تولیدات ایرانی اسلامی و افزایش اشتغال حامی این مجموعه ها خواهیم بود. تولیدکننده ها نیاز به حمایت دارند و در این راستا می توان بسته های حمایتی را در نظر گرفت.

ذوالقدر با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان افزود : ما در برنامه ششم توسعه، صدا و سیما را مکلف کردیم که به تبلیغ فرهنگ ایرانی اسلامی بپردازد. اگر تولیدات نوشت افزار ایرانی اسلامی همینطور به مسیر خود ادامه دهد و رسانه هم از آن ها حمایت کند می توان گفت در چندسال آینده تحول عظیمی در مورد نوشت افزار ایرانی اسلامی در کشور ایجاد خواهد شد.

پنجمین نمایشگاه «ایران نوشت» از چهاردهم تا سی و یکم شهریورماه همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ پذیرای خانواده‌هاست.