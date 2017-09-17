به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی ساداتی روز یکشنبه در شورای آموزش و پرورش شهرستان خمین اظهار داشت: کسب رتبه های برتر کنکور در رشته های پزشکی و مهندسی سال جاری توسط دانش آموزان شهرستان خمین، با ارتقای شاخص های آموزشی و تلاش آموزگاران محقق شد.

وی افزود: بسترسازی و استفاده از ظرفیت های مطلوب شهرستان در سایه همدلی و آرامش متولیان امر در حمایت و تعلیم دانش آموزان کسب رتبه های برتر کنکور را امکان پذیر کرد.

ساداتی ادامه داد: حضور در پایگاه های کنکور و آگاهی از عملکردهای فرهنگیان در این پایگاه ها به منظور مشاوره و هدایت تحصیلی، عملکرد مثبت دانش آموزان در کنکور سال جاری را زمینه سازی کرد.

فرماندار خمین خاطرنشان کرد: برگزاری همایش های پرورش استعدادهای درخشان و تجلیل از نخبگان شهرستان زمینه ساز ارتقای آموزشی دانش آموزان و انتخاب صحیح رشته های تحصیلی در مدارس و در دانشگاه ها شد.

وی با اشاره به اضافه شدن رشته تربیت بدنی به دیگر رشته ها در مراکز فنی و حرفه ای خمین خاطرنشان کرد: این شهرستان دارای ۳۴سالن ورزشی روباز و سرپوشیده و ۳۸هیئت ورزشی فعال است و عملکردهای ورزشی این شهرستان از جایگاه مطلوب و ارزشمندی برخوردار است که می تواند زمینه ای برای ارتقای رشته های ورزشی آموزش و پرورش باشد.

ساداتی اضافه کرد: برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج جام آفتاب در بیت حضرت امام خمینی(ره) به میزبانی هیئت شطرنج این شهرستان و بازتاب در ۲۷رسانه ملی و بین المللی نشان از ارتقا و کیفیت مطلوب سطح آموزشی و ورزشی این شهرستان دارد.

فرماندار خمین با اشاره به فرا رسیدن ایام سوگواری محرم و صفر تصریح کرد: اقدامات لازم برای هماهنگی و تدوین برنامه های آموزش و پرورش در این ایام و اعزام مبلغ به مدارس در دستور کار قرار گیرد.