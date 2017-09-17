بیماران امروز در اتاق عمل رایگان بیهوش شدند

به گزارش خبرنگار مهر، متخصصین بیهوشی تصمیم گرفته اند در روزهای ۲۶ و ۲۷ شهریور ۹۶، خدمات بیهوشی به بیماران بستری در بیمارستان های دولتی و خصوصی را رایگان ارائه بدهند.

بر همین اساس، از بامداد یکشنبه هر بیماری که وارد اتاق عمل می شود، تعرفه بیهوشی او رایگان محاسبه شده است.

گزارش ها حاکی از این است که این خدمات تنها در بیمارستان های دولتی نبوده و متخصصین بیهوشی در بخش خصوصی هم به کمپین خدمات رایگان بیهوشی پیوسته اند. بطوریکه در تهران، این اقدام در چند بیمارستان خصوصی صورت گرفته است.

همچنین، از جمله بیمارستان های دولتی در تهران که خدمات بیهوشی امروز رایگان انجام شده است، بیمارستان امام خمینی(ره) بوده است. در همین حال، بیمارستانی شریعتی در تهران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و متخصصین بیهوشی در این بیمارستان، خدمات خود را رایگان ارائه داده اند.

بر اساس آنچه که متخصصین بیهوشی عنوان کرده اند، این اقدام در راستای ارج نهادن به حقوق مردم و بیماران و در اعتراض به تبعیض در تعیین تعرفه ها صورت می گیرد و قرار است، روز دوشنبه ۲۷ شهریور نیز، این خدمت در بیمارستان ها رایگان باشد.