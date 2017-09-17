مردم پایه اصلی قدرت و امنیت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه یکشنبه در شورای اداری خراسان جنوبی اظهارکرد: دولت یازدهم کشور را در وضعیت بسیار نگران کننده ای از تورم بالا و رکود منفی و با تحریم های ظالمانه تحویل گرفت.

وی با اشاره به مشکلات تحریم ها، فروش نفت، گفت: نظام بازار دنیا طوری است که نمی شود بدون سهیمه مشخص شده خرید و فروش و صادرات داشته باشیم.

وی ادامه داد: با شرایط حاد حاکم بر کشور و گردش مالی مسدود اما دولت یازدهم توانست در حوزه سیاست خارجی حل مسئله انرژی هسته ای، تحریم ها و مبادلات جهانی اقدامات خوبی در کشور انجام دهد.

وی بیان کرد: علی رغم بدعهدی ها و بدقولی ها و رفتارهای مزورانه طرف های غربی به خصوص آمریکا اقدامات خوبی در کشور صورت گرفته که بر کسی پوشیده نیست.

رحمانی فضلی با اشاره به پایبندی ایران در برجام گفت: دنیا فهمید دولت ایران هیچ تخلفی نداشته و با رهبری مقام معظم رهبری رسالت خود را انجام داده و این مسیر را ادامه می دهد.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات باشکوه ایران در اردیبهشت ۹۶ و مرادوات و معادلات منطقه ای گفت: ایران به عنوان کشوری مهم و تاثیر گذار در منطقه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به عدم توسعه نیافتگی و عدم توازن منطقه ای و تعادل در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: همه اینها موجب شده است این استان با ظرفیت ها و پتانسیل های عظیمی که دارد اما متناسب با این ظرفیت ها توسعه نداشته باشد.

وزیر کشور بیان کرد: امیدواریم در این دولت اقداماتی در راستای توسعه و پیشرفت خراسان جنوبی برداشته شود.

رفع مشکلات اقتصادی اولویت اول دولت است

رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش به اولویت های دولت اشاره کرد و گفت: رفع مشکلات اقتصادی اولویت اول دولت است.

وزیر کشور محور اصلی اقتصاد مقاومتی را مردم دانست و گفت: باید مشکلات با همکاری خود مردم و همت مسئولان و مدیران مرتفع شود.

وی در ادمه اولویت دوم دولت را رفع آسیب های اجتماعی عنوان کرد و افزود: آسیب های اجتماعی به عنوان یکی از معضلات در عرصه های مختلف می باشد که مقام معظم رهبری در چهار جلسه سه ساعته مسئله را توجیه کرده و سیاستی تعریف کردند که باید دنبال شود.

وزیر کشور حوزه امنیت را اولویت بعدی دولت دانست و گفت: بستر همه اقدامات امنیت است.

وی با بیان اینکه امنیت خوبی بر کشور حاکم است، بیان کرد: تهدیدات زیادی کشور می شود که سرمنشا همه آنها رژیم صهیونیستی و آمریکا است و نقطه هدف هم جمهوری اسلامی ایران است.

رحمانی فضلی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از این مرحله با موفقیت خارج خواهد شد و این تهدیدات را رصد و با هوشیاری کامل پاسخ می دهد.

وی پایه اصلی قدرت و امنیت را مردم دانست و گفت: در حوزه فرهنگ و اعتقادی دولت معتقد است که هرچه داریم از اسلام است و مردم محور اصلی همه مسائل انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه در استانها ظرفیت های بسیار خوبی وجود دارد، گفت: شکاف های ۷۰ ساله گذشته را به ارث برده ایم و مشکلات زیادی داریم که باید سالها برای توازن و تعادل تلاش کنیم.

وزیر کشور عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی با اعتقاد به عدالت مشکلات را برطرف کرده است.

رحمانی فضلی محور کار در همه مناطق را مردم دانست و گفت: مردم از جرقه های اولیه انقلاب تا کنون پای کار بوده اند.

وی با بیان اینکه پیوند خوبی بین مردم و مسئولان وجود دارد، تصریح کرد: اگر مسئولان ما شهامت صداقت، حق طلبی ، ایمان و اعتقاد را داشته باشند همان پیوندی اتفاق می افتد که در جریان انقلاب بین مردم و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه بعضی مواقع اخلاق نادیده گرفته می شود، عنوان کزد: باید همه ما به عقل و قانون مراجعه کنیم و هر آنچه تفرقه انگیز است نادیده گرفته شود.

رحمانی فضلی بیان کرد: اگر مسئولان قوه قضائیه، سپاه و بسیج و نمایندگان مجلس کمک نکنند دولت نخواهد توانست موفق عمل کند.

وی با اشاره به معارفه استاندار جدید خراسان جنوبی گفت: باید از همه ظرفیت ها و نیروها کمک گرفته شود و همه کمک کند تا در راستای پیشرفت استان گام برداشته شود.

وزیر کشور با بیان اینکه استاندار سابق استان فردی صادق و پاکدست و کاربلد بود، افزود: پرویزی در مدت تصدی استانداری خراسان جنوبی اقدامات قابل قبولی برای استان داشته است.

وزیر کشور بیان کرد: مروج الشریعه فردی موفق و مقیدی است و نگاه اعتدالی دارد.

وی تصریح کرد: مدیران در این دولت باید با برنامه های دولت موافق باشند و برای همه ۸۰ میلیون ایرانی کار و خدمت داشته باشند.